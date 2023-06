Аспиликуэта договорился с Интером об условиях личного контракта

Защитник Сесар Аспиликуэта, выступающий за «Челси», договорился с итальянским «Интером» об условиях личного контракта, проинформировал инсайдер Фабрицио Романо. Стороны согласовали соглашение на два года.

Контракт Сесара с «Челси» действует до 2024 года, однако лондонский клуб готов на досрочный разрыв договора. «Интеру» Аспиликуэта достанется бесплатно в качестве свободного агента.

33-летний испанец в сезоне 2022/23 сыграл за «Челси» 32 матча, без забитых голов.

