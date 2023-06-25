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Италия
25 июня 2023, 03:45 | Обновлено 25 июня 2023, 04:05
418
0

Аспиликуэта договорился с Интером об условиях личного контракта

Стороны согласовали соглашение на два года

25 июня 2023, 03:45 | Обновлено 25 июня 2023, 04:05
418
0
Аспиликуэта договорился с Интером об условиях личного контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Сесар Аспиликуэта

Защитник Сесар Аспиликуэта, выступающий за «Челси», договорился с итальянским «Интером» об условиях личного контракта, проинформировал инсайдер Фабрицио Романо. Стороны согласовали соглашение на два года.

Контракт Сесара с «Челси» действует до 2024 года, однако лондонский клуб готов на досрочный разрыв договора. «Интеру» Аспиликуэта достанется бесплатно в качестве свободного агента.

33-летний испанец в сезоне 2022/23 сыграл за «Челси» 32 матча, без забитых голов.

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Сесар Аспиликуэта трансферы Интер Милан свободный агент Челси трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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