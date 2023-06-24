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  4. Без Медведева. Определены полуфиналисты на травяном турнире в Галле
ATP
24 июня 2023, 03:55 |
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0

Без Медведева. Определены полуфиналисты на травяном турнире в Галле

Первый сеяный уступил Роберто Баутисте Агуту

24 июня 2023, 03:55 |
70
0
Без Медведева. Определены полуфиналисты на травяном турнире в Галле
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Баутиста Агут

23 июня состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире серии АТР 500 в Галле (Германия).

Первый сеяный турнира Даниил Медведев в двух сетах уступил испанцу Роберто Баутисте Агуту.

Четвертый сеяный Янник Синнер не смог доиграть матч против Александра Бублика. Итальянец снялся во 2-м сете при счете 0:2.

АТР 500 Галле. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Роберто Баутиста Агут [6] – 5:7, 6:7 (3:7)
Андрей Рублев [3] – Таллон Грикспор – 3:6, 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Александр Бублик – Янник Синнер [4] – 7:5, 2:0, RET., Синнер
Александр Зверев [9] – Николас Харри – 7:5, 6:3

АТР 500 Галле. Пары 1/2 финала

Роберто Баутиста Агут [6] – Андрей Рублев [3]
Александр Бублик – Александр Зверев [9]

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Роберто Баутиста Агут Даниил Медведев Андрей Рублев Таллон Грикспор Александр Бублик Янник Синнер Александр Зверев Николас Харри ATP Галле
Источник Sport.ua
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