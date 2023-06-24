Без Медведева. Определены полуфиналисты на травяном турнире в Галле
Первый сеяный уступил Роберто Баутисте Агуту
23 июня состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире серии АТР 500 в Галле (Германия).
Первый сеяный турнира Даниил Медведев в двух сетах уступил испанцу Роберто Баутисте Агуту.
Четвертый сеяный Янник Синнер не смог доиграть матч против Александра Бублика. Итальянец снялся во 2-м сете при счете 0:2.
АТР 500 Галле. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Даниил Медведев [1] – Роберто Баутиста Агут [6] – 5:7, 6:7 (3:7)
Андрей Рублев [3] – Таллон Грикспор – 3:6, 6:3, 6:4
Нижняя часть сетки
Александр Бублик – Янник Синнер [4] – 7:5, 2:0, RET., Синнер
Александр Зверев [9] – Николас Харри – 7:5, 6:3
АТР 500 Галле. Пары 1/2 финала
Роберто Баутиста Агут [6] – Андрей Рублев [3]
Александр Бублик – Александр Зверев [9]
🫵 FINAL 4⃣ IN HALLE 🌱— ATP Tour (@atptour) June 23, 2023
Who will be crowned champion? 🏆@ATPHalle | #TerraWortmannOpen pic.twitter.com/0JNLwasSgJ
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