Перес хочет подписать еще одного вратаря. Это может повлиять на Лунина
Президент «Реала» может подписать вратаря Джоана Гарсию
Президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает подписать в команду еще одного вратаря.
По информации мадридских СМИ, боссу «королевского клуба» нравится игра вратаря каталонского «Эспаньола» Джоана Гарсии. В эти минуты Перес лично наблюдает за игрой Гарсии и если испанец поразит Флорентино, это может привести к более активным действиям со стороны «сливочных».
В активе Гарсии в этом сезоне 21 матч, 33 пропущенных гола и два сухих поединка.
Приобретение нового вратаря может побудить украинского голкипера Андрея Лунина покинуть клуб из-за нехватки игровой практики. Ранее сообщалось, что Флорентино Перес выставил украинского голкипера на трансфер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Трабзонспор сыграл вничью с Кайсериспором со счетом 0:0
Сергей Кривцов решил, что лучше сыграет в MLS за «Интер Майями»