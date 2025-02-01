Перес хочет подписать еще одного вратаря. Это может повлиять на Лунина

Президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает подписать в команду еще одного вратаря.

По информации мадридских СМИ, боссу «королевского клуба» нравится игра вратаря каталонского «Эспаньола» Джоана Гарсии. В эти минуты Перес лично наблюдает за игрой Гарсии и если испанец поразит Флорентино, это может привести к более активным действиям со стороны «сливочных».

В активе Гарсии в этом сезоне 21 матч, 33 пропущенных гола и два сухих поединка.

Приобретение нового вратаря может побудить украинского голкипера Андрея Лунина покинуть клуб из-за нехватки игровой практики. Ранее сообщалось, что Флорентино Перес выставил украинского голкипера на трансфер.