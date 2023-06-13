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  4. Кирьос сыграл первый официальный матч в одиночке с октября
ATP
13 июня 2023, 19:59 |
43
0

Кирьос сыграл первый официальный матч в одиночке с октября

Австралийский теннисист проиграл сопернику из Китая

13 июня 2023, 19:59 |
43
0
Кирьос сыграл первый официальный матч в одиночке с октября
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос сыграл первый официальный матч в одиночном разряде с октября прошлого года.

В первом раунде травяных соревнований ATP 250 в Штутгарте Кирьос проиграл У Ибину из Китая.

Штутгарт. Первый круг
Ник Кирьос (Австралия) – У Ибин (Китай) – 5:7, 3:6

Для финалиста прошлогоднего Уимблдона это был первый официальный матч в одиночке с октябрьского турнира в Токио. В январе он перенес операцию на колене.

Ранее сообщалось, что Кирьос пропустил Открытый чемпионат Франции из-за того, что стал жертвой вооруженного ограбления с неприятными последствиями в виде пореза ноги.

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Источник Sport.ua
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