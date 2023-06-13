Кирьос сыграл первый официальный матч в одиночке с октября
Австралийский теннисист проиграл сопернику из Китая
Австралийский теннисист Ник Кирьос сыграл первый официальный матч в одиночном разряде с октября прошлого года.
В первом раунде травяных соревнований ATP 250 в Штутгарте Кирьос проиграл У Ибину из Китая.
Штутгарт. Первый круг
Ник Кирьос (Австралия) – У Ибин (Китай) – 5:7, 3:6
Для финалиста прошлогоднего Уимблдона это был первый официальный матч в одиночке с октябрьского турнира в Токио. В январе он перенес операцию на колене.
Ранее сообщалось, что Кирьос пропустил Открытый чемпионат Франции из-за того, что стал жертвой вооруженного ограбления с неприятными последствиями в виде пореза ноги.
Important W✅— ATP Tour (@atptour) June 13, 2023
First win on grass for Wu taking out Kyrgios 7-5 6-3!@boss__open | #BossOpen pic.twitter.com/pPhXRvClIL
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