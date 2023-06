Кирьос сыграл первый официальный матч в одиночке с октября

Австралийский теннисист Ник Кирьос сыграл первый официальный матч в одиночном разряде с октября прошлого года.

В первом раунде травяных соревнований ATP 250 в Штутгарте Кирьос проиграл У Ибину из Китая.

Штутгарт. Первый круг

Ник Кирьос (Австралия) – У Ибин (Китай) – 5:7, 3:6

Для финалиста прошлогоднего Уимблдона это был первый официальный матч в одиночке с октябрьского турнира в Токио. В январе он перенес операцию на колене.

Ранее сообщалось, что Кирьос пропустил Открытый чемпионат Франции из-за того, что стал жертвой вооруженного ограбления с неприятными последствиями в виде пореза ноги.

