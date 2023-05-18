Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Шокирующая новость. Названа причина пропуска Кирьосом Ролан Гарроса
ATP
18 мая 2023, 14:15 | Обновлено 18 мая 2023, 14:22
971
0

Шокирующая новость. Названа причина пропуска Кирьосом Ролан Гарроса

Австралиец не сыграет в Париже не по своей воле

18 мая 2023, 14:15 | Обновлено 18 мая 2023, 14:22
971
0
Шокирующая новость. Названа причина пропуска Кирьосом Ролан Гарроса
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Менеджер австралийского теннисиста Ника Кириоса дал пояснению тому факту, что его клиент пропустит Открытый чемпионат Франции.

Дэниэл Хорсфолл заявил, что 1 мая мать 28-летнего Кирьоса стала жертвой вооруженного ограбления, в результате которого преступник завладел автомобилем Tesla, который принадлежит Нику. Теннисист через приложение помог полиции в задержании грабителя, который пытался скрыться с места преступления на электрокаре. Впрочем, Кирьос при все этом сильно порезал ногу.

«Мы не знаем, как конкретно это произошло. Это отбросило его восстановление на 2,5 недели. Юыла надежда, что возвращение Ника состоится на Ролан Гаррос, но этого не произойдет», – рассказал Хорсфолл.

По теме:
Источник: Надаль пропустит Ролан Гаррос 2023. Рафа брал этот турнир 14 раз
Финалист Уимблдона-2022 снялся с Ролан Гаррос
Ролан Гаррос-2023. Призовые по раундам
Ролан Гаррос 2023 Ник Кирьос
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии
Футбол | 17 мая 2023, 22:05 3
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии

Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино покинут клуб в конце сезона

Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов
Футбол | 18 мая 2023, 00:10 0
Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов
Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
Футбол | 17.05.2023, 23:53
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
Киченок и Остапенко не смогли выйти в полуфинал парного разряда в Риме
Теннис | 18.05.2023, 00:27
Киченок и Остапенко не смогли выйти в полуфинал парного разряда в Риме
Киченок и Остапенко не смогли выйти в полуфинал парного разряда в Риме
САЛАДУХА: Нужно помогать спортсменам побеждать, а не избегать соревнований
Другие виды | 18.05.2023, 10:29
САЛАДУХА: Нужно помогать спортсменам побеждать, а не избегать соревнований
САЛАДУХА: Нужно помогать спортсменам побеждать, а не избегать соревнований
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации
16.05.2023, 11:59 65
Футбол
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
17.05.2023, 19:15 23
Бокс
Эвертон Миколенко готовится к беспрецедентному шагу
Эвертон Миколенко готовится к беспрецедентному шагу
16.05.2023, 12:15 1
Футбол
Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»
Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»
17.05.2023, 05:30 4
Теннис
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
18.05.2023, 06:06
Другие виды
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
17.05.2023, 23:45 49
Бокс
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
17.05.2023, 09:08 46
Футбол
ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2
ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2
16.05.2023, 20:50 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности