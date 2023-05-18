Шокирующая новость. Названа причина пропуска Кирьосом Ролан Гарроса

Менеджер австралийского теннисиста Ника Кириоса дал пояснению тому факту, что его клиент пропустит Открытый чемпионат Франции.

Дэниэл Хорсфолл заявил, что 1 мая мать 28-летнего Кирьоса стала жертвой вооруженного ограбления, в результате которого преступник завладел автомобилем Tesla, который принадлежит Нику. Теннисист через приложение помог полиции в задержании грабителя, который пытался скрыться с места преступления на электрокаре. Впрочем, Кирьос при все этом сильно порезал ногу.

«Мы не знаем, как конкретно это произошло. Это отбросило его восстановление на 2,5 недели. Юыла надежда, что возвращение Ника состоится на Ролан Гаррос, но этого не произойдет», – рассказал Хорсфолл.