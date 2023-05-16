Финалист Уимблдона-2022 снялся с Ролан Гаррос
Ник Кирьос во Франции не сыграет
Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил директорату Ролан Гаррос о своем отказе от выступлений в турнире этого года.
28-летний уроженец Канберры планировал участие в турнире. Взять самоотвод ему пришлось из-за операции, проведенной в январе этого года на колене. Кирьос не успевает восстановиться. Место Ника в основе Открытого чемпионата Франции займет японец Таро Даниэль.
Последний раз Ник Кирьос, который играл в финале Уимблдона 2022 года, выступал на Ролан Гаррос в 2017 году.
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