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ATP
16 мая 2023, 13:16 | Обновлено 16 мая 2023, 13:27
451
0

Финалист Уимблдона-2022 снялся с Ролан Гаррос

Ник Кирьос во Франции не сыграет

16 мая 2023, 13:16 | Обновлено 16 мая 2023, 13:27
451
0
Финалист Уимблдона-2022 снялся с Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил директорату Ролан Гаррос о своем отказе от выступлений в турнире этого года.

28-летний уроженец Канберры планировал участие в турнире. Взять самоотвод ему пришлось из-за операции, проведенной в январе этого года на колене. Кирьос не успевает восстановиться. Место Ника в основе Открытого чемпионата Франции займет японец Таро Даниэль.

Последний раз Ник Кирьос, который играл в финале Уимблдона 2022 года, выступал на Ролан Гаррос в 2017 году.

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Ролан Гаррос 2023 Ник Кирьос
Источник Sport.ua
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