Финалист Уимблдона-2022 снялся с Ролан Гаррос

Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил директорату Ролан Гаррос о своем отказе от выступлений в турнире этого года.

28-летний уроженец Канберры планировал участие в турнире. Взять самоотвод ему пришлось из-за операции, проведенной в январе этого года на колене. Кирьос не успевает восстановиться. Место Ника в основе Открытого чемпионата Франции займет японец Таро Даниэль.

Последний раз Ник Кирьос, который играл в финале Уимблдона 2022 года, выступал на Ролан Гаррос в 2017 году.