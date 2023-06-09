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  4. ОФИЦИАЛЬНО. 41-летний легендарный вингер Бетиса завершил карьеру
Испания
09 июня 2023, 04:56 |
376
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ОФИЦИАЛЬНО. 41-летний легендарный вингер Бетиса завершил карьеру

Хоакин Санчес повесил бутсы на гвоздь, но останется работать в клубе на необычной работе

09 июня 2023, 04:56 |
376
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ОФИЦИАЛЬНО. 41-летний легендарный вингер Бетиса завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоакин Санчес

41-летний легендарный испанский вингер «Бетиса» Хоакин Санчес официально объявил о завершении карьеры.

В воскресенье, 4 июня, состоялся матч последнего 38-го тура Ла Лиги 2022/23 между клубами «Бетис» и «Валенсия». Для Хоакина эта игра была последняя.

Испанец провел в Ла Лиге 622 матча, сравнявшись с рекордсменом по этому показателю Андони Субисарретой, а также установил рекорд среди полевых игроков.

За сборную Испании Хоакин провел 51 матч и забил 4 гола. В текущем сезоне за «Бетис» отыграл 30 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Хоакин три раза выиграл Кубок Испании (дважды с «Бетисом» и один раз с «Валенсией»).

Интересно, что без работы футболист не останется. Легенде испанского футбола предложили работать водителем клубного автобуса. Теперь он будет возить любимую команду на гостевые игры.

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Хоакин Санчес завершение карьеры Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Бетис
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Serhii P.
А кращої вакансії для легенди клубу не знайшлося?
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