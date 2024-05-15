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  4. Гвардиола забил на 90+6. Кадис обыграл Севилью, зубами цепляясь за Ла Лигу
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
15.05.2024 20:30 – FT 2 : 1
Гранада
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Испания
15 мая 2024, 23:23 | Обновлено 15 мая 2024, 23:30
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0

Гвардиола забил на 90+6. Кадис обыграл Севилью, зубами цепляясь за Ла Лигу

Команда Райо Вальекано взяла три очка в матче с Гранадой

15 мая 2024, 23:23 | Обновлено 15 мая 2024, 23:30
71
0
Гвардиола забил на 90+6. Кадис обыграл Севилью, зубами цепляясь за Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Гвардиола Наварро

Вечером 15 мая состоялись два матча 36-го тура чемпионата Испании.

Кадис сенсационно обыграл Севилью (1:0) и зубами цепляется за Ла Лигу – это уже вторая победа подряд желтой субмарины. Единственный гол забил Серхио Гвардиола Наварро на 90+6 минуте.

Кадис набрал 32 очка (18-е место) и за два тура до конца находится в ожидании осечек конкурентов: Сельты (34) и Мальорки (36).

Команда Райо Вальекано взяла три очка в матче с Гранадой (2:1), которая уже несколько туров прощается с Ла Лигой.

Ла Лига. 36-й тур, 15 мая

Севилья – Кадис – 0:1

Гол: Серхио Гвардиола Наварро, 90+6.

Райо Вальекано – Гранада – 2:1

Голы: Лежен, 23, де Фрутос, 90 – Бойе, 89

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 36 29 6 1 83 - 22 93
2 Барселона 35 23 7 5 72 - 43 76
3 Жирона 36 23 6 7 75 - 45 75
4 Атлетико Мадрид 35 22 4 9 64 - 39 70
5 Атлетик Бильбао 35 17 11 7 57 - 35 62
6 Бетис 35 14 13 8 46 - 41 55
7 Реал Сосьедад 35 14 12 9 48 - 37 54
8 Вильярреал 36 14 9 13 60 - 60 51
9 Валенсия 35 13 9 13 37 - 39 48
10 Хетафе 35 10 13 12 41 - 48 43
11 Алавес 36 11 9 16 34 - 45 42
12 Севилья 36 10 11 15 47 - 50 41
13 Осасуна 36 11 8 17 40 - 54 41
14 Райо Вальекано 36 8 14 14 29 - 44 38
15 Лас Пальмас 35 10 7 18 30 - 44 37
16 Мальорка 36 7 15 14 29 - 41 36
17 Сельта 35 8 10 17 40 - 53 34
18 Кадис 36 6 14 16 25 - 49 32
19 Гранада 36 4 9 23 37 - 70 21
20 Альмерия 35 2 11 22 35 - 70 17
Полная таблица

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Бойе (Гранада).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Флоран Лежён (Райо Вальекано).
5’
Оскар Трехо (Райо Вальекано) получает красную карточку.
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чемпионат Испании по футболу Кадис Севилья Райо Вальекано Гранада видео голов и обзор Серхио Гвардиола Наварро
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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