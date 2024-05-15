Гвардиола забил на 90+6. Кадис обыграл Севилью, зубами цепляясь за Ла Лигу

Вечером 15 мая состоялись два матча 36-го тура чемпионата Испании.

Кадис сенсационно обыграл Севилью (1:0) и зубами цепляется за Ла Лигу – это уже вторая победа подряд желтой субмарины. Единственный гол забил Серхио Гвардиола Наварро на 90+6 минуте.

Кадис набрал 32 очка (18-е место) и за два тура до конца находится в ожидании осечек конкурентов: Сельты (34) и Мальорки (36).

Команда Райо Вальекано взяла три очка в матче с Гранадой (2:1), которая уже несколько туров прощается с Ла Лигой.

Ла Лига. 36-й тур, 15 мая

Севилья – Кадис – 0:1

Гол: Серхио Гвардиола Наварро, 90+6.

Райо Вальекано – Гранада – 2:1

Голы: Лежен, 23, де Фрутос, 90 – Бойе, 89

Турнирная таблица