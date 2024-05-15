Гвардиола забил на 90+6. Кадис обыграл Севилью, зубами цепляясь за Ла Лигу
Команда Райо Вальекано взяла три очка в матче с Гранадой
Вечером 15 мая состоялись два матча 36-го тура чемпионата Испании.
Кадис сенсационно обыграл Севилью (1:0) и зубами цепляется за Ла Лигу – это уже вторая победа подряд желтой субмарины. Единственный гол забил Серхио Гвардиола Наварро на 90+6 минуте.
Кадис набрал 32 очка (18-е место) и за два тура до конца находится в ожидании осечек конкурентов: Сельты (34) и Мальорки (36).
Команда Райо Вальекано взяла три очка в матче с Гранадой (2:1), которая уже несколько туров прощается с Ла Лигой.
Ла Лига. 36-й тур, 15 мая
Севилья – Кадис – 0:1
Гол: Серхио Гвардиола Наварро, 90+6.
Райо Вальекано – Гранада – 2:1
Голы: Лежен, 23, де Фрутос, 90 – Бойе, 89
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|36
|29
|6
|1
|83 - 22
|93
|2
|Барселона
|35
|23
|7
|5
|72 - 43
|76
|3
|Жирона
|36
|23
|6
|7
|75 - 45
|75
|4
|Атлетико Мадрид
|35
|22
|4
|9
|64 - 39
|70
|5
|Атлетик Бильбао
|35
|17
|11
|7
|57 - 35
|62
|6
|Бетис
|35
|14
|13
|8
|46 - 41
|55
|7
|Реал Сосьедад
|35
|14
|12
|9
|48 - 37
|54
|8
|Вильярреал
|36
|14
|9
|13
|60 - 60
|51
|9
|Валенсия
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|10
|Хетафе
|35
|10
|13
|12
|41 - 48
|43
|11
|Алавес
|36
|11
|9
|16
|34 - 45
|42
|12
|Севилья
|36
|10
|11
|15
|47 - 50
|41
|13
|Осасуна
|36
|11
|8
|17
|40 - 54
|41
|14
|Райо Вальекано
|36
|8
|14
|14
|29 - 44
|38
|15
|Лас Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|16
|Мальорка
|36
|7
|15
|14
|29 - 41
|36
|17
|Сельта
|35
|8
|10
|17
|40 - 53
|34
|18
|Кадис
|36
|6
|14
|16
|25 - 49
|32
|19
|Гранада
|36
|4
|9
|23
|37 - 70
|21
|20
|Альмерия
|35
|2
|11
|22
|35 - 70
|17
События матча
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