На что наиграл до травмы? Известна оценка Мудрика за матч против Брайтона

15 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».

Поединок прошел на стадионе «Амекс» в Брайтоне. Гости одержали победу со счетом 2:1.

В стартовом составе «Челси» вышел вингер Михаил Мудрик. На 37-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и украинский вингер столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга. Украинец не смог доиграть матч и был заменен на 42-й мин.

За свое выступление в первом тайме Мудрик по окончании матча получил от статистического портала WhoScored оценку 6.4 балла.



Главным героем поединка был признан защитник «Челси» Мало Гюсто, отличившийся результативной передачей и получивший наивысший балл – 8.0.

Оценки матча Брайтон – Челси