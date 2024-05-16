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  4. На что наиграл до травмы? Известна оценка Мудрика за матч против Брайтона
Англия
16 мая 2024, 00:28 |
441
0

На что наиграл до травмы? Известна оценка Мудрика за матч против Брайтона

«Челси» победил «чаек» со счетом 2:1

16 мая 2024, 00:28 |
441
0
На что наиграл до травмы? Известна оценка Мудрика за матч против Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

15 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».

Поединок прошел на стадионе «Амекс» в Брайтоне. Гости одержали победу со счетом 2:1.

В стартовом составе «Челси» вышел вингер Михаил Мудрик. На 37-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и украинский вингер столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга. Украинец не смог доиграть матч и был заменен на 42-й мин.

За свое выступление в первом тайме Мудрик по окончании матча получил от статистического портала WhoScored оценку 6.4 балла.

Главным героем поединка был признан защитник «Челси» Мало Гюсто, отличившийся результативной передачей и получивший наивысший балл – 8.0.

Оценки матча Брайтон – Челси

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WhoScored Мало Гюсто оценки чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Брайтон - Челси
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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