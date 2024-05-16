На что наиграл до травмы? Известна оценка Мудрика за матч против Брайтона
«Челси» победил «чаек» со счетом 2:1
15 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».
Поединок прошел на стадионе «Амекс» в Брайтоне. Гости одержали победу со счетом 2:1.
В стартовом составе «Челси» вышел вингер Михаил Мудрик. На 37-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти и украинский вингер столкнулись головами. У Мудрика подозрение на сотрясение мозга. Украинец не смог доиграть матч и был заменен на 42-й мин.
За свое выступление в первом тайме Мудрик по окончании матча получил от статистического портала WhoScored оценку 6.4 балла.
Главным героем поединка был признан защитник «Челси» Мало Гюсто, отличившийся результативной передачей и получивший наивысший балл – 8.0.
Оценки матча Брайтон – Челси
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Финальный матч Коппа прошел в Риме на «Стадио Олимпико»
14 мая королевский клуб разгромил «Алавес» со счетом 5:0 в 36-м туре Ла Лиги