Знаменитый испанский футболист решил завершить карьеру
41-летний хавбек «Бетиса» Хоакин Санчес проводит последний сезон
Знаменитый испанский футболист Хоакин Санчес принял решение завершить карьеру в конце сезона.
41-летний полузащитник «Бетиса» провел за бело-зеленую команду 521 матч и забил 66 голов. Также выступал за «Валенсию» (218 матчей, 36 голов), «Фиорентину» (71 матч, 7 голов) и «Малагу» (70 матчей, 10 голов).
За сборную Испании Хоакин провел 51 матч и забил 4 гола. В текущем сезоне за «Бетис» отыграл 23 матча и забил 1 гол.
Хоакин три раза выиграл Кубка Испании (дважды с «Бетисом» и один раз с «Валенсией»).
𝗬𝗼 𝘃𝗶 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗿 𝗮 𝗝𝗼𝗮𝗾𝘂𝗶́𝗻.#Joaking pic.twitter.com/mq7Ayfudke— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 19, 2023
👏👏👏— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 19, 2023
Las leyendas son para siempre.#Joaking pic.twitter.com/UiKka2bm2I
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