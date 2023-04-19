Знаменитый испанский футболист решил завершить карьеру

Знаменитый испанский футболист Хоакин Санчес принял решение завершить карьеру в конце сезона.

41-летний полузащитник «Бетиса» провел за бело-зеленую команду 521 матч и забил 66 голов. Также выступал за «Валенсию» (218 матчей, 36 голов), «Фиорентину» (71 матч, 7 голов) и «Малагу» (70 матчей, 10 голов).

За сборную Испании Хоакин провел 51 матч и забил 4 гола. В текущем сезоне за «Бетис» отыграл 23 матча и забил 1 гол.

Хоакин три раза выиграл Кубка Испании (дважды с «Бетисом» и один раз с «Валенсией»).