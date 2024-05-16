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16 мая 2024, 01:24 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая

Важные события во всех видах спорта

16 мая 2024, 01:24 |
15
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:30 Лас-Пальмас – Бетис

Favbet 4.09 – 3.55 – 2.04

22:30 Альмерия – Барселона

Favbet 6.88 – 5.55 – 1.45

23:00 Реал Сосьедад – Валенсия

Favbet 1.66 – 3.95 – 6.27

ТЕННИС

16:00 Ига Свентек – Коко Гофф

Favbet 1.17 – 5.25

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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