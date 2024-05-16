Другие новости16 мая 2024, 01:24 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая
Важные события во всех видах спорта
16 мая 2024, 01:24 |
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В четверг, 16 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:30 Лас-Пальмас – Бетис
22:30 Альмерия – Барселона
23:00 Реал Сосьедад – Валенсия
ТЕННИС
16:00 Ига Свентек – Коко Гофф
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