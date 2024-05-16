ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая

В четверг, 16 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:30 Лас-Пальмас – Бетис

4.09 – 3.55 – 2.04

22:30 Альмерия – Барселона

6.88 – 5.55 – 1.45

23:00 Реал Сосьедад – Валенсия

1.66 – 3.95 – 6.27

ТЕННИС

16:00 Ига Свентек – Коко Гофф

1.17 – 5.25