Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Арина СОБОЛЕНКО: «Прямо сейчас я не поддерживаю лукашенко»
Ролан Гаррос
06 июня 2023, 18:20 | Обновлено 06 июня 2023, 18:36
1074
4

Арина СОБОЛЕНКО: «Прямо сейчас я не поддерживаю лукашенко»

Теннисистка из рб решилась ответить на острый вопрос

06 июня 2023, 18:20 | Обновлено 06 июня 2023, 18:36
1074
4
Арина СОБОЛЕНКО: «Прямо сейчас я не поддерживаю лукашенко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко после матча с Элиной Свитолиной ответила на вопрос, поддерживает ли она диктаторский режим александра лукашенко, который помогает рф во время войны с Украиной.

- Как будто это сложный вопрос, я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю александра лукашенко прямо сейчас

- В Интернете есть множество фотографий, на которых вы запечатлены с александром лукашенко. Вопрос в том, почему в прошлом вы могли соединить спорт и политику, а сейчас вы против этого?
- Ну, мы играли много матчей Кубка Федерации в Беларуси. Он был на наших матчах, фотографировался с нами после матча. В то время ничего плохого не происходило ни в беларуси, ни в Украине, ни в россии.

И я уже много раз говорила, я не поддерживаю войну. Я не хочу, чтобы моя страна была вовлечена в какой-либо конфликт. Я говорила это много раз. У вас есть моя позиция, у вас есть мой ответ. Я отвечал на него много раз. Я не поддерживаю войну.

И дело в том, что я не хочу, чтобы спорт был вовлечен в политику, потому что я просто теннисистка, 25-летняя теннисистка. И если бы я хотела заниматься политикой, меня бы здесь не было. Я не хочу быть вовлеченным ни в какую политику. Я просто хочу быть теннисисткой, – сказала Соболенко.

Отметим, что ранее Арина пропустила две пресс-конференции и отказывалась отвечать на подобные вопросы.

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Источник Twitter
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Комментарии 5
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Letifer
Прямо сейчас я нахожусь в конференц-зале, ясное дело, что я не поддерживаю лукашенко. И 20 минут назад на корте я его тоже не поддерживала!
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+1
qwer wqyt
чому ніхто не робить паралелі якщо ти виступаеш під прапором своеї країни тоце вже є політика!!!!!!!
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0
GloryUkraine
бульбофюрер вже ніхто і тому вона підримує самого путлера.
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0
Олександр Радченко
А в терроре против оппозиции белорусской?Какие же тупые журналюги не могут дожать вопросами соболенко. 
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0
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