Арина СОБОЛЕНКО: «Прямо сейчас я не поддерживаю лукашенко»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко после матча с Элиной Свитолиной ответила на вопрос, поддерживает ли она диктаторский режим александра лукашенко, который помогает рф во время войны с Украиной.

- Как будто это сложный вопрос, я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю александра лукашенко прямо сейчас

- В Интернете есть множество фотографий, на которых вы запечатлены с александром лукашенко. Вопрос в том, почему в прошлом вы могли соединить спорт и политику, а сейчас вы против этого?

- Ну, мы играли много матчей Кубка Федерации в Беларуси. Он был на наших матчах, фотографировался с нами после матча. В то время ничего плохого не происходило ни в беларуси, ни в Украине, ни в россии.

И я уже много раз говорила, я не поддерживаю войну. Я не хочу, чтобы моя страна была вовлечена в какой-либо конфликт. Я говорила это много раз. У вас есть моя позиция, у вас есть мой ответ. Я отвечал на него много раз. Я не поддерживаю войну.

И дело в том, что я не хочу, чтобы спорт был вовлечен в политику, потому что я просто теннисистка, 25-летняя теннисистка. И если бы я хотела заниматься политикой, меня бы здесь не было. Я не хочу быть вовлеченным ни в какую политику. Я просто хочу быть теннисисткой, – сказала Соболенко.

Отметим, что ранее Арина пропустила две пресс-конференции и отказывалась отвечать на подобные вопросы.

Aryna Sabalenka was asked if she supports Lukashenko:



“Like it’s a tough question, I don’t support war, meaning I don’t support Lukashenko right now.”



