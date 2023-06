Цуренко снялась с игры в первой партии матча 1/8 финала РГ против Свентек

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла поединок 1/8 финала на Ролан Гаррос 2023.

Украинка снялась с матча против первой сеяной Иги Свентек в первой партии при счете 1:5.

В 1/8 финала украинка играла против первой ракетки мира из Польши. Ранее теннисистки встречались на кортах дважды, украинка оба матча проиграла разгромно.

Матч прошел неудачно для Цуренко. Леся в первой партии сразу отдала два гейма на своей подаче, получила счет 0:4, затем взяла медицинский тайм-аут (при 1:4) и после обмена выигранными геймами решила прекратить борьбу досрочно. Матч длился всего 29 минут.

У украинской теннисистки измеряли давление во время медицинского тайм-аута. Похоже, она также имела проблемы с дыханием и явно чувствовала себя нехорошо.

Победительница встречи в 1/4 финала сразится с американкой Кори Гауфф, 6-м номером рейтинга WTA, которая в двух сетах одолела Анну Каролину Шмидлову из Словакии – 7:5, 6:2.

🏆 Ролан Гаррос 2023. Женщины. 1/8 финала

Ига Свентек (Польща) [1] – Леся Цуренко (Украина) – 5:1, отказ

Swiatek moves onto the quarterfinals in Paris as Tsurenko is forced to retire 😔#RolandGarros | @iga_swiatek pic.twitter.com/oEvqhm4I9g