Без Лунина. Известен стартовый состав Реала на матч против Эспаньола

1 февраля состоится матч 22-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Реалом».

Игра пройдет на стадионе «Эспаньола».

Наставник «Реала» Карло Анчелотти определился со стартовым составом на матч. Украинский голкипер «Королевского клуба» Андрей Лунин начнет эту игру на скамейке запасных.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.