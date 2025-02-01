Испания01 февраля 2025, 20:24 | Обновлено 01 февраля 2025, 21:21
389
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Без Лунина. Известен стартовый состав Реала на матч против Эспаньола
Поединок начнется в 22:00
01 февраля 2025, 20:24 | Обновлено 01 февраля 2025, 21:21
389
1
1 февраля состоится матч 22-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Реалом».
Игра пройдет на стадионе «Эспаньола».
Наставник «Реала» Карло Анчелотти определился со стартовым составом на матч. Украинский голкипер «Королевского клуба» Андрей Лунин начнет эту игру на скамейке запасных.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
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"Без Луніна" , "Де Лунін", "А чи є Лунін".....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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