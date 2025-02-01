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Испания
01 февраля 2025, 20:24 | Обновлено 01 февраля 2025, 21:21
389
1

Без Лунина. Известен стартовый состав Реала на матч против Эспаньола

Поединок начнется в 22:00

01 февраля 2025, 20:24 | Обновлено 01 февраля 2025, 21:21
389
1
Без Лунина. Известен стартовый состав Реала на матч против Эспаньола
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля состоится матч 22-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Реалом».

Игра пройдет на стадионе «Эспаньола».

Наставник «Реала» Карло Анчелотти определился со стартовым составом на матч. Украинский голкипер «Королевского клуба» Андрей Лунин начнет эту игру на скамейке запасных.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Эспаньол - Реал Эспаньол стартовые составы Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Saar
"Без Луніна" , "Де Лунін", "А чи є Лунін".....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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