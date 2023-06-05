Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Бензема подпишет контракт с Аль-Иттихадом до 2025 года
Другие новости
05 июня 2023, 13:12 |
591
0

Источник: Бензема подпишет контракт с Аль-Иттихадом до 2025 года

Карим уже подписал основную часть документов

05 июня 2023, 13:12 |
591
0
Источник: Бензема подпишет контракт с Аль-Иттихадом до 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Обладатель ЗМ-2022 Карим Бензема подпишет контракт с саудовским футбольный клубом «Аль-Иттихад» до 2025 года.

Об это сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо:

«Карим Бензема подписал основную часть документов, чтобы стать новым игроком «Аль-Иттихад», который выступает в Саудовской Аравии.

Известно, что контракт будет действовать до 2025 года, но также будет включать опцию продления на следующий сезон.

Карим попрощается с болельщиками Мадрида, а затем отправится в Саудовскую Аравию», – заявил Романо.

Ранее мадридский «Реал» сообщил о том, что Бензема уходит из клуба, а во вторник состоится прощальная пресс-конференция французского нападающего, который провел в «Реале» 14 сезонов.

За четырнадцать сезонов, в течение которых француз защищал цвета испанского клуба, он выиграл 25 титулов. В футболке мадридской команды Бензема провел 647 матчей (пятый показатель в истории клуба), в которых забил 353 гола. Карим является вторым в истории лучшим бомбардиром «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

По теме:
Источник: защитник Динамо летом перейдет в Колос
Андрей ЛУНИН: «Пришло время идти дальше»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Точно останусь в Реале на следующий сезон»
Карим Бензема Реал Мадрид Аль-Иттихад трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент Фабрицио Романо
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты Вереса не хотят видеть Остапа Маркевича тренером команды
Футбол | 05 июня 2023, 05:58 4
ФОТО. Фанаты Вереса не хотят видеть Остапа Маркевича тренером команды
ФОТО. Фанаты Вереса не хотят видеть Остапа Маркевича тренером команды

Болельщики вывесили плакат на матче с «Ингульцом»

Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Футбол | 05 июня 2023, 01:23 11
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры

Фаны «Милана» наградили его аплодисментами, и Златан не сдержал слезы

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня
Футбол | 05.06.2023, 10:35
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
Футбол | 04.06.2023, 20:34
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2023, 23:12
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
04.06.2023, 18:09 9
Футбол
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
03.06.2023, 18:50 4
Футбол
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
04.06.2023, 20:59 5
Другие виды
Три интриги последнего тура УПЛ
Три интриги последнего тура УПЛ
04.06.2023, 06:40 16
Футбол
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2023, 20:26 34
Теннис
ФОТО. Оккупантам передали теплый привет от Мудрика
ФОТО. Оккупантам передали теплый привет от Мудрика
04.06.2023, 13:59 9
Футбол
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
03.06.2023, 16:08
Футбол
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
03.06.2023, 22:40 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности