Источник: Бензема подпишет контракт с Аль-Иттихадом до 2025 года

Обладатель ЗМ-2022 Карим Бензема подпишет контракт с саудовским футбольный клубом «Аль-Иттихад» до 2025 года.

Об это сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо:

«Карим Бензема подписал основную часть документов, чтобы стать новым игроком «Аль-Иттихад», который выступает в Саудовской Аравии.

Известно, что контракт будет действовать до 2025 года, но также будет включать опцию продления на следующий сезон.

Карим попрощается с болельщиками Мадрида, а затем отправится в Саудовскую Аравию», – заявил Романо.

Ранее мадридский «Реал» сообщил о том, что Бензема уходит из клуба, а во вторник состоится прощальная пресс-конференция французского нападающего, который провел в «Реале» 14 сезонов.

За четырнадцать сезонов, в течение которых француз защищал цвета испанского клуба, он выиграл 25 титулов. В футболке мадридской команды Бензема провел 647 матчей (пятый показатель в истории клуба), в которых забил 353 гола. Карим является вторым в истории лучшим бомбардиром «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

🚨🇸🇦 Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!



Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.



Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL