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Испания
04 июня 2023, 13:48 | Обновлено 04 июня 2023, 13:49
1028
1

Источник: Бензема станет игроком Аль-Иттихада на следующей неделе

Карим продолжит карьеру в клубе из Саудовской Аравии

04 июня 2023, 13:48 | Обновлено 04 июня 2023, 13:49
1028
1
Источник: Бензема станет игроком Аль-Иттихада на следующей неделе
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Звездный нападающий и капитан «Реала» Карим Бензема на следующий неделе отправится в Саудовскую Аравию, чтобы оформить свой переход в клуб «Аль-Иттихад», который якобы предложил опытному футболисту 200 миллионов евро за два года.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, если все пойдет по плану, то официально об этом будет объявлено в среду.

Ранее мадридский «Реал» сообщил о том, что Бензема уходит из клуба, а во вторник состоится прощальная пресс-конференция французского нападающего, который провел в «Реале» 14 сезонов.

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Источник Twitter
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