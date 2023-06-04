Источник: Бензема станет игроком Аль-Иттихада на следующей неделе

Звездный нападающий и капитан «Реала» Карим Бензема на следующий неделе отправится в Саудовскую Аравию, чтобы оформить свой переход в клуб «Аль-Иттихад», который якобы предложил опытному футболисту 200 миллионов евро за два года.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, если все пойдет по плану, то официально об этом будет объявлено в среду.

Ранее мадридский «Реал» сообщил о том, что Бензема уходит из клуба, а во вторник состоится прощальная пресс-конференция французского нападающего, который провел в «Реале» 14 сезонов.