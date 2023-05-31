Решил уходить. Бензема сообщил Реалу о переходе в Аль-Иттихад
Будет получать около 100 млн в год
По информации испанских и французских СМИ, форвард «Реала» Карим Бензема после переговоров с клубом «Аль-Иттихад» решил уже летом сменить команду.
Нападающий сообщил мадридскому клубу о своем решении перебраться в Саудовскую Аравию, где ему предложили 200 миллионов евро за два года.
Контракт 35-летнего игрока завершается 30 июня этого года, поэтому «Реал» не сможет помешать уходу одного из лидеров. В нынешнем сезоне Карим забил 30 голов и сделал 6 ассистов в 42-х матчах.
Уход Бензема вынудит мадридцев срочно заняться поисками центрфорварда.
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