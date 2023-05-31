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  4. Решил уходить. Бензема сообщил Реалу о переходе в Аль-Иттихад
Испания
31 мая 2023, 23:30 |
1530
8

Решил уходить. Бензема сообщил Реалу о переходе в Аль-Иттихад

Будет получать около 100 млн в год

31 мая 2023, 23:30 |
1530
8
Решил уходить. Бензема сообщил Реалу о переходе в Аль-Иттихад
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских и французских СМИ, форвард «Реала» Карим Бензема после переговоров с клубом «Аль-Иттихад» решил уже летом сменить команду.

Нападающий сообщил мадридскому клубу о своем решении перебраться в Саудовскую Аравию, где ему предложили 200 миллионов евро за два года.

Контракт 35-летнего игрока завершается 30 июня этого года, поэтому «Реал» не сможет помешать уходу одного из лидеров. В нынешнем сезоне Карим забил 30 голов и сделал 6 ассистов в 42-х матчах.

Уход Бензема вынудит мадридцев срочно заняться поисками центрфорварда.

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Реал Мадрид Аль-Иттихад Карим Бензема
Источник AS
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Комментарии 8
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Василь Лавренюк
Там Бєсєдін якраз з Кіпру добирається
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+1
Andre Chil
Тоді треба Осімхена торгувати, чи на крайняк Кейн, більше адекватних на сьогодні, і зараз не бачу
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+1
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Remark
Сауды - второй Китай! 
Но ещё круче, мажорнее.
Интересно, повторят путь КНР?
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0
Gargantua
ну что Мбаппе в Реал?
но ведь Мбаппе вингер, а там уже Винисиус. Кто в центре нападения играть будет?
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0
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vazazh
Молодец - во время решил. Одобряю. 
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0
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