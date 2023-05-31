Решил уходить. Бензема сообщил Реалу о переходе в Аль-Иттихад

По информации испанских и французских СМИ, форвард «Реала» Карим Бензема после переговоров с клубом «Аль-Иттихад» решил уже летом сменить команду.

Нападающий сообщил мадридскому клубу о своем решении перебраться в Саудовскую Аравию, где ему предложили 200 миллионов евро за два года.

Контракт 35-летнего игрока завершается 30 июня этого года, поэтому «Реал» не сможет помешать уходу одного из лидеров. В нынешнем сезоне Карим забил 30 голов и сделал 6 ассистов в 42-х матчах.

Уход Бензема вынудит мадридцев срочно заняться поисками центрфорварда.