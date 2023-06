Определены полуфиналисты ЧМ U-20. Южная Корея и Уругвай прошли дальше

В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

В четвертьфинале 3 июня сборная Южной Кореи одержала победу над командой Нигерии (1:0), победный гол был забит в овертайме на 95-й минуте.

В другом матче 1/4 финала сборная Уругвая обыграла команду команду США (2:0), забив по голу в каждом тайме

В полуфиналах 8 июня сыграют: Уругвай – Израиль, Италия – Южная Корея. Финальный матч намечен на 11 июня.

Чемпионат мира U-20

1/4 финала, 4 июня

Южная Корея – Нигерия – 1:0 (д.в.)

Гол: Чой Сон Хьок, 95

США – Уругвай – 0:2

Голы: Дуарте, 21, Уиндер, 56 (автогол)

Сетка плей-офф

