Первые полуфиналисты ЧМ U-20: Израиль обыграл Бразилию, победа Италии

3 июня состоялись 2 матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

Израиль неожиданно обыграл сборную Бразилии. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, на 91-й бразильцы вышли вперед, однако затем «сине-белые» забили дважды и вырвали победу со счетом 3:2.

В полуфинале соревнований Израиль встретится с победителем матча США – Уругвай.

Италия в спокойном стиле выиграла у Колумбии 3:1. Далее итальянцы сыграют против Южной Кореи или Нигерии.

Чемпионат мира U-20. 1/2 финала, 3 июня

Израиль U-20 – Бразилия U-20 – 3:2 (после д.в.)

Голы: Халаили, 60, Шибли, 93, Тургеман, 105+3 – Маркос Леонардо, 56, Матеус Насименто, 91

Колумбия U-20 – Италия U-20 – 1:3

Голы: Торрес, 49 – Казадеи, 9, Бальдзани, 38, Эспозито, 46

Сетка плей-офф:

