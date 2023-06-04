Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первые полуфиналисты ЧМ U-20: Израиль обыграл Бразилию, победа Италии
Чемпионат мира
Израиль U20
03.06.2023 20:30 – FT 3 : 2
Бразилия U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
04 июня 2023, 04:00 | Обновлено 04 июня 2023, 04:22
362
0

Первые полуфиналисты ЧМ U-20: Израиль обыграл Бразилию, победа Италии

В Аргентине проходят матчи 1/4 финала молодежного чемпионата мира

04 июня 2023, 04:00 | Обновлено 04 июня 2023, 04:22
362
0
Первые полуфиналисты ЧМ U-20: Израиль обыграл Бразилию, победа Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июня состоялись 2 матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

Израиль неожиданно обыграл сборную Бразилии. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, на 91-й бразильцы вышли вперед, однако затем «сине-белые» забили дважды и вырвали победу со счетом 3:2.

В полуфинале соревнований Израиль встретится с победителем матча США – Уругвай.

Италия в спокойном стиле выиграла у Колумбии 3:1. Далее итальянцы сыграют против Южной Кореи или Нигерии.

Чемпионат мира U-20. 1/2 финала, 3 июня

Израиль U-20 – Бразилия U-20 – 3:2 (после д.в.)
Голы: Халаили, 60, Шибли, 93, Тургеман, 105+3 – Маркос Леонардо, 56, Матеус Насименто, 91

Колумбия U-20 – Италия U-20 – 1:3
Голы: Торрес, 49 – Казадеи, 9, Бальдзани, 38, Эспозито, 46

Сетка плей-офф:

События матча

105’
ГОЛ ! Мяч забил Dor Turgeman (Израиль U20).
93’
ГОЛ ! Мяч забил Ariel Shibli (Израиль U20).
91’
ГОЛ ! Мяч забил Matheus Nascimento (Бразилия U20).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Anan Khalaili (Израиль U20).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Леонардо (Бразилия U20).
По теме:
РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:0. Быки снова взяли Кубок Германии. Видео голов
ПСЖ – Клермон – 2:3. Прощальный матч Месси парижане проиграли с 2:0. Видео
Лацио и Интер набрали по 3 очка в последнем туре Серии А. Кто в итоге 2-й?
чемпионат мира по футболу U-20 видео голов и обзор сборная Израиля по футболу U-20 сборная Бразилии по футболу U-20 сборная Колумбии по футболу U-20 сборная Италии по футболу U-20
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
Футбол | 04 июня 2023, 01:15 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня

Важные события во всех видах спорта

На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
Война | 03 июня 2023, 15:23 0
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки

Анна Запорожанова лишилась сына из-за российской агрессии

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 3 июня
Теннис | 03.06.2023, 07:20
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 3 июня
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 3 июня
«Василий – украинец». Усик встал на защиту Ломаченко
Бокс | 03.06.2023, 11:06
«Василий – украинец». Усик встал на защиту Ломаченко
«Василий – украинец». Усик встал на защиту Ломаченко
Не успели по срокам. Верес не получит VAR на важный матч против Ингульца
Футбол | 03.06.2023, 19:48
Не успели по срокам. Верес не получит VAR на важный матч против Ингульца
Не успели по срокам. Верес не получит VAR на важный матч против Ингульца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
02.06.2023, 16:06 1
Футбол
Любимец фанов АПЛ бросил футбол в 29 лет из-за секса: история Саши Чурчича
Любимец фанов АПЛ бросил футбол в 29 лет из-за секса: история Саши Чурчича
02.06.2023, 14:36 5
Футбол
СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»
СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»
02.06.2023, 16:19 7
Футбол
ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам
ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам
02.06.2023, 20:05 8
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
02.06.2023, 21:05 1
Теннис
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
02.06.2023, 08:33 5
Футбол
Сборная Украины отправилась на чемпионат мира в Германию
Сборная Украины отправилась на чемпионат мира в Германию
03.06.2023, 07:23
Другие виды
Придется отсидеть. Джервонта Дэвис оказался в тюрьме
Придется отсидеть. Джервонта Дэвис оказался в тюрьме
02.06.2023, 10:11 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности