Первые полуфиналисты ЧМ U-20: Израиль обыграл Бразилию, победа Италии
В Аргентине проходят матчи 1/4 финала молодежного чемпионата мира
3 июня состоялись 2 матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.
Израиль неожиданно обыграл сборную Бразилии. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, на 91-й бразильцы вышли вперед, однако затем «сине-белые» забили дважды и вырвали победу со счетом 3:2.
В полуфинале соревнований Израиль встретится с победителем матча США – Уругвай.
Италия в спокойном стиле выиграла у Колумбии 3:1. Далее итальянцы сыграют против Южной Кореи или Нигерии.
Чемпионат мира U-20. 1/2 финала, 3 июня
Израиль U-20 – Бразилия U-20 – 3:2 (после д.в.)
Голы: Халаили, 60, Шибли, 93, Тургеман, 105+3 – Маркос Леонардо, 56, Матеус Насименто, 91
Колумбия U-20 – Италия U-20 – 1:3
Голы: Торрес, 49 – Казадеи, 9, Бальдзани, 38, Эспозито, 46
Сетка плей-офф:
אנחנו דור מצוין!#elel_israel pic.twitter.com/CX3UZclWXf— ISRAEL FA (@ISRAELFA) June 3, 2023
🙌 𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐌𝐈𝐒 🙌— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) June 3, 2023
🔥 Italy defeat Colombia 3-1 and are into the #U20WC semi-finals! 😍 🇮🇹 🇨🇴 #VivoAzzurro pic.twitter.com/shgYPviKmV
События матча
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