Манкунианское дерби в финале Кубка. Составы на матч Ман Сити – Ман Юнайтед

В субботу, 3 июня, состоится финальный матч Кубка Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Пол Тирни из Ланкашира.

Тренеры определили стартовые составы:

«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Люк Шоу, Виктор Линделеф, Рафаэль Варан, Аарон Ван-Биссака, Каземиро, Фред, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд.

«Манчестер Сити»: Штефан Ортега, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Родри, Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».

