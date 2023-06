ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Менхенгладбах объявила об отставке главного тренера

46-летний немецкий специалист Даниэль Фарке покинул должность главного тренера «Боруссии» из Менхенгладбаха.

«Совместный подробный анализ сезона привел обе стороны к этому решению», - говорится в пресс-релизе «жеребцов».

Отметим, что гладбахская «Боруссия» завершила чемпионат Германии на 10-й позиции и не попала в еврокубки.

Ранее сообщалось, что «Боруссию» Менхенгладбах может возглавить Ральф Хазенхюттль.

🎙️ Virkus: "After intensive talks, we came to the decision with Daniel Farke to go our separate ways. We would like to thank Daniel and his team for all their work."