Германия16 мая 2023, 20:04 |
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Хазенхюттль может возглавить Боруссию Менхенгладбах
Экс-тренер «Саутгемптона» вернется к работе
16 мая 2023, 20:04 |
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11-е место в нынешнем сезоне Бундеслиги не устраивает руководство «Боруссии» Менхенгладбах, и они занимаются поиском нового главного тренера. Даниэль Фарке будет уволен в конце сезона, несмотря на контракт до 2025 года.
По информации немецких СМИ, приоритетная кандидатура на замену Фарке – Ральф Хазанхюттль. 55-летний австриец без работы с ноября прошлого года, когда он был уволен из «Саутгемптона».
Ранее Хазенхюттль уже работал в Германии с «Унтерхахингом», «Ааленом», «Ингольштадтом» и «РБ Лейпциг».
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