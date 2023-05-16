Хазенхюттль может возглавить Боруссию Менхенгладбах

11-е место в нынешнем сезоне Бундеслиги не устраивает руководство «Боруссии» Менхенгладбах, и они занимаются поиском нового главного тренера. Даниэль Фарке будет уволен в конце сезона, несмотря на контракт до 2025 года.

По информации немецких СМИ, приоритетная кандидатура на замену Фарке – Ральф Хазанхюттль. 55-летний австриец без работы с ноября прошлого года, когда он был уволен из «Саутгемптона».

Ранее Хазенхюттль уже работал в Германии с «Унтерхахингом», «Ааленом», «Ингольштадтом» и «РБ Лейпциг».