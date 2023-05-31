Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Англия
31 мая 2023, 02:23 | Обновлено 31 мая 2023, 02:44
86
0

Челси объявил о проведении благотворительного матча в поддержку Украины

Андрей Шевченко и Александр Зинченко – капитаны синей и желтой команд

31 мая 2023, 02:23 | Обновлено 31 мая 2023, 02:44
86
0
Челси объявил о проведении благотворительного матча в поддержку Украины
ФК Челси

Лондонский «Челси» официально объявил о проведении на домашней арене «Стэмфорд Бридж» благотворительного матча Game4Ukraine, во время которого будут собраны средства для восстановления Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о проведении Game4Ukraine в публичном обращении. «Челси» проведет специальный матч в субботу, 5 августа, в поддержку его инициативы UNITED24 по сбору средств на реконструкцию лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области. Эта школа была поражена российскими ракетами.

Игра начнется 5 августа в 18:00, и в ней примут участие две команды – «Желтая» и «Синяя», представляющие национальные цвета Украины. Команды на стадион «Стэмфорд Бридж» выведут бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко и защитник «Арсенала» Александр Зинченко, которые являются амбасадорами платформы UNITED24.

Владимир Зеленский: «Поддерживаю инициативу Андрея Шевченко и Александра Зинченко провести благотворительный матч в Лондоне. Игра Game4Ukraine на «Стэмфорд Бридж» – это возможность для футбольного сообщества всего мира объединиться, проявить солидарность, помочь Украине и помочь нашим детям вернуться за школьные парты».

Андрей Шевченко: «Благотворительный матч для Украины мы обсуждали с президентом Зеленским год назад, когда я стал первым послом UNITED24. На организацию такого мероприятия ушло время. Игра за Украину и ради Украины будет проходить на стадионе, который я очень хорошо знаю. Это домашний стадион «Челси» – «Стэмфорд Бридж». Уверен, что этот матч поддержат как болельщики «Челси», так и «Арсенала», а также все, кто любит футбол и хочет выразить свою солидарность с Украиной».

Два капитана выберут свои команды из числа топ-футболистов современности, а также приглашенных знаменитостей. В матче примут участие множество звездных имен из «Челси» и более широкого футбольного мира. Составы будут обнародованы до августа. В этот день также будет звучать живая музыка на стадионе – запланирован концерт возле поля во время расширенного 45-минутного перерыва.

Стоимость входного билета составляет £28 для взрослых и £15 для юношей и пожилых людей. Билеты с хорошим видом на концерт (в перерыве матча) будут продаваться за £50 для взрослых или £25 фунтов стерлингов для юниоров и пенсионеров. Специальный пакет с гостеприимством от клуба «Челси» можно приобрести по цене 50 фунтов стерлингов (только за место) или от 120 фунтов стерлингов за полные услуги.

Президент Украины Владимир Зеленский запустил инициативу UNITED24, чтобы люди во всем мире могли делать пожертвования напрямую украинскому государству в поддержку ряда конкретных целей. Уже собрано более 275 млн фунтов стерлингов, причем пожертвования поступают со всего мира.

Однако предстоит еще многое сделать, чтобы помочь Украине оправиться от этой ужасной войны, пишет пресс-служба «Челси». Все средства, собранные Game4Ukraine за счет продажи билетов, спонсорства и специального ассортимента товаров, доступных в этот день, пойдут на восстановление жизненно важного образовательного центра, гарантирующего, что дети смогут учиться в безопасной и стабильной среде.

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Источник ФК Челси
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