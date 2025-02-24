«Это было странно». Британский эксперт раскритиковал Артету из-за Зинченко

Британский эксперт Роб Грин раскритиковал главного тренера «Арсенала» Микеля Артету за сделанные замены в матче 26-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:1). На 56-й минуте встречи рулевой «канониров» выпустил на поле Майлса Льюиса-Скелли и украинца Александра Зинченко вместо Деклана Райса и Риккардо Калафьори.

«Замены были немного странными от Микеля Артеты. Деклан Райс обеспечивает присутствие в штрафной площадке своими поздними забегами. Александр Зинченко же привносит немного хитрости в полузащиту, но это также еще два левых защитника, которые выходят на поле.

Когда мяч попадает к определенным игрокам «Арсенала», они просто не хорошо играют. Их тело находится в неправильном положении, когда они получают мяч, и из-за этого все ломается. Леандро Троссард – один из этих игроков», – сказал Грин Football 365.

Ранее выход Зинченко на поле в матче с «Вест Хэмом» оценила английская пресса.