ФОТО. Зинченко встретился с Зеленским. Александр – амбассадор United24

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зинченко стал амбассадором платформы United24. Александр – четвертый спортсмен среди послов после Андрея Шевченко, Элины Свитолиной и Александра Усика.

Владимир Зеленский также сообщил о проведении благотворительного матча в поддержку Украины в Лондоне:

«Амбассадоры фандрейзинговой платформы UNITED24 звезды футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко инициируют благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine, который состоится 5 августа в Лондоне. Его цель – собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

Приветствую Александра Зинченко в команде послов UNITED24 и поддерживаю инициативу Game4Ukraine на стадионе» Стэмфорд Бридж». Это возможность для мирового футбольного сообщества объединиться, продемонстрировать свою солидарность и помочь Украине, помочь нашим детям вернуться за школьные парты, а также снова привлечь внимание всего мирового сообщества к войне».