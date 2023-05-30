ФОТО. Зинченко встретился с Зеленским. Александр – амбассадор United24
Во встрече также принял участие легендарный Андрей Шевченко
Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зинченко стал амбассадором платформы United24. Александр – четвертый спортсмен среди послов после Андрея Шевченко, Элины Свитолиной и Александра Усика.
Владимир Зеленский также сообщил о проведении благотворительного матча в поддержку Украины в Лондоне:
«Амбассадоры фандрейзинговой платформы UNITED24 звезды футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко инициируют благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine, который состоится 5 августа в Лондоне. Его цель – собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.
Приветствую Александра Зинченко в команде послов UNITED24 и поддерживаю инициативу Game4Ukraine на стадионе» Стэмфорд Бридж». Это возможность для мирового футбольного сообщества объединиться, продемонстрировать свою солидарность и помочь Украине, помочь нашим детям вернуться за школьные парты, а также снова привлечь внимание всего мирового сообщества к войне».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Шахтера» прокомментировал триумф горняков в сезоне УПЛ
72-летний специалист готов приступить к работе