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30 мая 2023, 21:55 |
3024
0

ФОТО. Зинченко встретился с Зеленским. Александр – амбассадор United24

Во встрече также принял участие легендарный Андрей Шевченко

30 мая 2023, 21:55 |
3024
0
ФОТО. Зинченко встретился с Зеленским. Александр – амбассадор United24
Instagram. Александр Зинченко, Владимир Зеленский и Андрей Шевченко

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зинченко стал амбассадором платформы United24. Александр – четвертый спортсмен среди послов после Андрея Шевченко, Элины Свитолиной и Александра Усика.

Владимир Зеленский также сообщил о проведении благотворительного матча в поддержку Украины в Лондоне:

«Амбассадоры фандрейзинговой платформы UNITED24 звезды футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко инициируют благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine, который состоится 5 августа в Лондоне. Его цель – собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

Приветствую Александра Зинченко в команде послов UNITED24 и поддерживаю инициативу Game4Ukraine на стадионе» Стэмфорд Бридж». Это возможность для мирового футбольного сообщества объединиться, продемонстрировать свою солидарность и помочь Украине, помочь нашим детям вернуться за школьные парты, а также снова привлечь внимание всего мирового сообщества к войне».

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United24 Александр Зинченко Андрей Шевченко Владимир Зеленский благотворительность благотворительные матчи
Источник Sport.ua
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