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Англия
23 мая 2023, 13:20 |
808
4

Челси проведет благотворительный футбольный матч в помощь Украине

Ивент с участием многих звезд запланирован на 5 августа этого года

23 мая 2023, 13:20 |
808
4
Челси проведет благотворительный футбольный матч в помощь Украине
The Sun

«Челси» проведет звездный благотворительный футбольный матч в помощь Украине в войне с россией.

Лондонский клуб, цвета которого защищает Михаил Мудрик, готовит благотворительный поединок с участием таких знаменитостей, как телеведущая Майя Джама, певец Найл Хоран, легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм и эксперт Алекс Скотт.

Экс-игрок «Челси» Андрей Шевченко и Александр Зинченко из «Арсенала» могут стать капитанами двух команд на «Стэмфорд Бридж».

Game4Ukraine соберет деньги для глобальной благотворительной организации президента Украины Владимира Зеленского United24.

Благотворительный поединок запланирован в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» на 5 августа этого года.

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Челси благотворительность Андрей Шевченко Александр Зинченко российско-украинская война
Источник The Sun
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Комментарии 4
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Voxa Hvedyk
🇺🇦🙏🇺🇦
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+5
Alex196
Можно представить как вата здесь на сайте злится 
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+3
Remark
Игроков Барселоны ещё пригласите!
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+1
Gargantua
а что там миллиарды от продажи, где они?
Ответить
0
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