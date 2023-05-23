Челси проведет благотворительный футбольный матч в помощь Украине
Ивент с участием многих звезд запланирован на 5 августа этого года
«Челси» проведет звездный благотворительный футбольный матч в помощь Украине в войне с россией.
Лондонский клуб, цвета которого защищает Михаил Мудрик, готовит благотворительный поединок с участием таких знаменитостей, как телеведущая Майя Джама, певец Найл Хоран, легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм и эксперт Алекс Скотт.
Экс-игрок «Челси» Андрей Шевченко и Александр Зинченко из «Арсенала» могут стать капитанами двух команд на «Стэмфорд Бридж».
Game4Ukraine соберет деньги для глобальной благотворительной организации президента Украины Владимира Зеленского United24.
Благотворительный поединок запланирован в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» на 5 августа этого года.
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