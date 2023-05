Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос

Бывший теннисист Сергей Стаховский не остался в стороне от того, что публично позволил себе серб Ноывак Джокович в ходе Открытого чемпионата Франции.

36-летний уроженец Белграда, который широко известен своей прорашистской и просербской позициями, после победы над американцем Александром Ковачевичем на экране телекамеры написал: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие». За такое заявление Джоковича по горячим следам быстро осудили в соцсетях.

«А один сказал, что теннисисты ничего не могут сделать, чтобы остановить вторжение России в Украину…», – написал Стаховский в своем Твиттере.

Как известно, в настоящий момент, что в мужском, что в женском турах продолжают свои выступления представители рф, которые хранят молчание относительно своей гражданской позиции что до оккупационного вторжения армии их страны в Украину.

And one said , tennis players cannot do anything to stop the invasion of russia into Ukraine… https://t.co/fTEAlGFS2V