Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
Украинец выразил недоумение
Бывший теннисист Сергей Стаховский не остался в стороне от того, что публично позволил себе серб Ноывак Джокович в ходе Открытого чемпионата Франции.
36-летний уроженец Белграда, который широко известен своей прорашистской и просербской позициями, после победы над американцем Александром Ковачевичем на экране телекамеры написал: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие». За такое заявление Джоковича по горячим следам быстро осудили в соцсетях.
«А один сказал, что теннисисты ничего не могут сделать, чтобы остановить вторжение России в Украину…», – написал Стаховский в своем Твиттере.
Как известно, в настоящий момент, что в мужском, что в женском турах продолжают свои выступления представители рф, которые хранят молчание относительно своей гражданской позиции что до оккупационного вторжения армии их страны в Украину.
And one said , tennis players cannot do anything to stop the invasion of russia into Ukraine… https://t.co/fTEAlGFS2V— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) May 29, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На турнире завершилась групповая стадия
И.о. главного тренера «Динамо» рассказал о победном матче против «Вереса»