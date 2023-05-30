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ATP
30 мая 2023, 05:19 | Обновлено 30 мая 2023, 05:24
1090
0

Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос

Украинец выразил недоумение

30 мая 2023, 05:19 | Обновлено 30 мая 2023, 05:24
1090
0
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Бывший теннисист Сергей Стаховский не остался в стороне от того, что публично позволил себе серб Ноывак Джокович в ходе Открытого чемпионата Франции.

36-летний уроженец Белграда, который широко известен своей прорашистской и просербской позициями, после победы над американцем Александром Ковачевичем на экране телекамеры написал: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие». За такое заявление Джоковича по горячим следам быстро осудили в соцсетях.

«А один сказал, что теннисисты ничего не могут сделать, чтобы остановить вторжение России в Украину…», – написал Стаховский в своем Твиттере.

Как известно, в настоящий момент, что в мужском, что в женском турах продолжают свои выступления представители рф, которые хранят молчание относительно своей гражданской позиции что до оккупационного вторжения армии их страны в Украину.

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Сергей Стаховский Новак Джокович Ролан Гаррос 2023
Источник Twitter
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