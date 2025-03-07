Полузащитник ЛНЗ: «Мы не заслуживали поражения от Динамо»

Полузащитник ЛНЗ Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало черкащанкам не проиграть «Динамо» в поединке 20 тура, в котором киевляне вырвали победу – 2:1:

«Фарт был на стороне гостей. Согласен, в первом тайме они действовали лучше и могли забить больше, чем один мяч. А все потому, что мы не выполнили тренерскую установку. Ведь планировали высоко прессинговать, дорожить мячом, компактно действовать на флангах. Однако, видимо, из-за чрезмерного волнения спешили, били куда ни попадя, и атаки снова накатывались на наши ворота. Перерыв пошел на пользу. Наш наставник Роман Григорчук указал на ошибки, попросил успокоиться, несколько тактически перестроились. Конечно, добавил уверенности и быстрый гол и главное, что мы добились перелома. Знаете, ничто не предвещало такой развязки. Я был убежден, что дотерпим и ничью не упустим. Но Фортуна улыбнулась динамовцам. Самое обидное, что удар у киевлянина Бражко получился какой-то корявый, но мяч от нашего игрока срикошетил в ворота. Несчастный случай, хозяева не заслуживали поражения».

Сейчас ЛНЗ занимает 10 место в УПЛ, набрав 22 очка.

Ранее мы сообщали, что главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук оценил матч с «Динамо».