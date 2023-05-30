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  4. Рэшфорд удостоен в Ман Юнайтед исторического признания
Англия
30 мая 2023, 03:42 |
174
0

Рэшфорд удостоен в Ман Юнайтед исторического признания

Англичанин получил отличие от болельщиков команды

30 мая 2023, 03:42 |
174
0
Рэшфорд удостоен в Ман Юнайтед исторического признания
ФК Манчестер Юнайтед. Маркус Рэшфорд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком команды в сезоне-2022/2023 по версии болельщиков.

25-летний англичанин удостоен приза имени Мэтта Басби. Ко всему прочему, Рэшфорд стал первым воспитанником клубной академии, начиная с 1998 года, получившим эту награду. Тогда ее обладателем был Райан Гиггз.

В сезоне-2022/2023 Маркус Рэшфорд провел за манкунианцев во всех турнирах 55 матчей, забил 30 голов, сделал 6 ассистов.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Маркус Рэшфорд
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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