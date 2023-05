Рэшфорд удостоен в Ман Юнайтед исторического признания

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком команды в сезоне-2022/2023 по версии болельщиков.

25-летний англичанин удостоен приза имени Мэтта Басби. Ко всему прочему, Рэшфорд стал первым воспитанником клубной академии, начиная с 1998 года, получившим эту награду. Тогда ее обладателем был Райан Гиггз.

В сезоне-2022/2023 Маркус Рэшфорд провел за манкунианцев во всех турнирах 55 матчей, забил 30 голов, сделал 6 ассистов.

❤️ Rashford is red.@MarcusRashford is the first #MUAcademy graduate to win our Player of the Year award since 1998 👏#MUFC