Рэшфорд удостоен в Ман Юнайтед исторического признания
Англичанин получил отличие от болельщиков команды
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком команды в сезоне-2022/2023 по версии болельщиков.
25-летний англичанин удостоен приза имени Мэтта Басби. Ко всему прочему, Рэшфорд стал первым воспитанником клубной академии, начиная с 1998 года, получившим эту награду. Тогда ее обладателем был Райан Гиггз.
В сезоне-2022/2023 Маркус Рэшфорд провел за манкунианцев во всех турнирах 55 матчей, забил 30 голов, сделал 6 ассистов.
❤️ Rashford is red.@MarcusRashford is the first #MUAcademy graduate to win our Player of the Year award since 1998 👏#MUFC— Manchester United (@ManUtd) May 29, 2023
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