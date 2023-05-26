Рэшфорд стал сорекордсменом МЮ по голам за сезон

Английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд довел свой показатель результативности в нынешнем сезоне во всех турнирах до 30 голов.

Напомним, он стал автором одного из голов в отложенном поединке 32-го тура АПЛ с «Челси» (4:1), который состоялся в четверг, 25 мая, на «Олд Траффорд» в Манчестере.

Ранее отметки в 30 голов за сезон за «Ман Юнайтед» во всех турнирах достигал лишь Робин ван Перси. Он отличился в сезоне-2012/2013, который был тогда для «красных дьяволов» чемпионским.

Из 30-ти голов в сезоне-2022/2023 Маркус Рэшфорд только 17 забил в АПЛ. Еще шесть раз он отличился в Кубке английской лиги, также отметился одним голом в Кубке Англии и шестью в Лиге Европы.