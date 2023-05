Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в неприятную историю.

Вчера, 23 мая, украинец занимался в спортивном зале. Во время тренировки он решил заснять мужчину, который выполнял тягу блока сидя. Однако Мудрика и его камеру привлекло не это. Во время выполнения физического упражнения у мужчины сползли штаны. Футболист решил опубликовать это видео у себя в сториз в Instagram.

За такой поступок футболиста раскритиковал известный в Великобритании спортивный тренер, блогер и бодибилдер Джоуи Суолл:

Итак, вы видите этого мужчину в спортзале, который упорно работает, пытается стать лучшим, занимается с тренером. Он попал в неловкую ситуацию, да, он немного обнажился. И вы решаете: «А давайте я сниму это на видео и выложу в социальные сети, чтобы высмеять его». Все ради внимания. Правда?

Извините за нецензурную лексику, но что, черт возьми, с тобой не так? Ты – профессиональный футболист, играешь за «Челси» в АПЛ! Ты действительно хочешь так представлять себя и свою команду?

Или помоги ему, или займись своими делами, но положи телефон на место», – сказал Джоуи в видеообращении, которое он опубликовал у себя в Twitter.

ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?

Either help him or mind your own business but put your damn phone away! pic.twitter.com/cyOAgNyxIi