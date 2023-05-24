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24 мая 2023, 14:50 |
3326
10

ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?

Михаил неудачно заснял тренировку одного мужчины в спортивном зале...

24 мая 2023, 14:50 |
3326
10
ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в неприятную историю.

Вчера, 23 мая, украинец занимался в спортивном зале. Во время тренировки он решил заснять мужчину, который выполнял тягу блока сидя. Однако Мудрика и его камеру привлекло не это. Во время выполнения физического упражнения у мужчины сползли штаны. Футболист решил опубликовать это видео у себя в сториз в Instagram.

За такой поступок футболиста раскритиковал известный в Великобритании спортивный тренер, блогер и бодибилдер Джоуи Суолл:

Итак, вы видите этого мужчину в спортзале, который упорно работает, пытается стать лучшим, занимается с тренером. Он попал в неловкую ситуацию, да, он немного обнажился. И вы решаете: «А давайте я сниму это на видео и выложу в социальные сети, чтобы высмеять его». Все ради внимания. Правда?

Извините за нецензурную лексику, но что, черт возьми, с тобой не так? Ты – профессиональный футболист, играешь за «Челси» в АПЛ! Ты действительно хочешь так представлять себя и свою команду?

Или помоги ему, или займись своими делами, но положи телефон на место», – сказал Джоуи в видеообращении, которое он опубликовал у себя в Twitter.

ВИДЕО. Мудрик попал в скандал. Его раскритиковал бодибилдер, что произошло?

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видео Михаил Мудрик тренировка скандал
Источник Twitter
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Комментарии 10
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Alehandro
"О, жопа! Хахаха". Дитячий садок... І це в 22 роки
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+7
samir_d
За те, що знімаєш незнайомих осіб в залі можна і по пиці трошки отримати. Можуть і гантель випадково на ногу упустити. Це абсолютне їбл..ство, Міша.
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+6
dydyyura
мудрик недоразвитый   
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+5
Burevestnik
мудрик. воно.  деб. іл,  
якби воно хоча б грати могло у хфутбол чи типа шось в таке...
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+5
ANATOLY26656
В наступному сезоні він грати за Челсі не буде, віддадуть в оренду в якийсь клуб чемпіоншипа.
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+4
Gargantua
это интеллект
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+4
Выталкиватель парашутистов
Это все от недостатка мозгов, родители не воспитали, в школе редко посещал уроки, высшего образования нет. Все свободное время сидит в тик-токе, в театры и музеи не ходит, иностранные языки не учить. Так чего от него ждать? Вот такие видосики, берет пример с нашего гаранта..
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+3
ALKOSruLKA
Мудрик вирішив хайпанути на чуваку, недоблогер вирішив Хайпанути на Мудрику, Спорт.юа вирішив хайпанути на обох....
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+3
20052011
Да, Миша хоть и земляк, но должен признать, что развитие его интеллекта никак не соответствует спортивному развитию.
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+2
Soyer
А веруна из себя строит..
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0
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