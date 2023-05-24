Зинченко и Мудрик – в топ-5 лучших и худших трансферов сезона 2022/23 в АПЛ

Британское авторитетное издание GOAL составило список самых лучших и худших трансферов сезона в АПЛ.

В топ-5 лучших переходов в элитном дивизионе Англии попал Александр Зинченко. Он занял 4-ю позицию. Первое место досталось Эрлингу Холанду.



Топ-5 лучших переходов сезона 2023/23 в АПЛ:

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 51 млн фунтов стерлингов Габриэл Жезус (Арсенал) – 45 млн фунтов стерлингов Свен Ботман (Ньюкасл Юнайтед) – 35 млн фунтов стерлингов Александр Зинченко (Арсенал) – 32 млн фунтов стерлингов Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед) – 56 млн фунтов стерлингов.

В списке худших трансферов оказался украинец Михаил Мудрик. Вингер «Челси», также как и Зинченко, занял четвертое место.



Топ-5 худших переходов сезона 2022/23 в АПЛ:

Ришарлисон (Тоттенхэм) – 60 млн фунтов стерлингов Марк Кукурелья (Челси) – 51 млн фунтов стерлингов Калвин Филлипс (Манчестер Сити) – 42 млн фунтов стерлингов. Михаил Мудрик (Челси) – 88,5 млн фунтов стерлингов Джесси Лингард (Ноттингем Форрест) – бесплатно

10 - 🇸🇪

8 - 🇨🇭

5 - 🇦🇷

2 - 🇧🇷 — GOAL News (@GoalNews) May 23, 2023