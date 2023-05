Зинченко и Мудрик – в топ-5 лучших и худших трансферов сезона 2022/23 в АПЛ

Британское авторитетное издание GOAL составило список самых лучших и худших трансферов сезона в АПЛ.

В топ-5 лучших переходов в элитном дивизионе Англии попал Александр Зинченко. Он занял 4-ю позицию. Первое место досталось Эрлингу Холанду.



Топ-5 лучших переходов сезона 2023/23 в АПЛ:

В списке худших трансферов оказался украинец Михаил Мудрик. Вингер «Челси», также как и Зинченко, занял четвертое место.



Топ-5 худших переходов сезона 2022/23 в АПЛ:

Living up to the hype in the Premier League can be tough 😬