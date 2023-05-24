Зинченко и Мудрик – в топ-5 лучших и худших трансферов сезона 2022/23 в АПЛ
Авторитетное издание GOAL составило рейтинги переходов в элите Англии
Британское авторитетное издание GOAL составило список самых лучших и худших трансферов сезона в АПЛ.
В топ-5 лучших переходов в элитном дивизионе Англии попал Александр Зинченко. Он занял 4-ю позицию. Первое место досталось Эрлингу Холанду.
Топ-5 лучших переходов сезона 2023/23 в АПЛ:
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 51 млн фунтов стерлингов
- Габриэл Жезус (Арсенал) – 45 млн фунтов стерлингов
- Свен Ботман (Ньюкасл Юнайтед) – 35 млн фунтов стерлингов
- Александр Зинченко (Арсенал) – 32 млн фунтов стерлингов
- Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед) – 56 млн фунтов стерлингов.
В списке худших трансферов оказался украинец Михаил Мудрик. Вингер «Челси», также как и Зинченко, занял четвертое место.
Топ-5 худших переходов сезона 2022/23 в АПЛ:
- Ришарлисон (Тоттенхэм) – 60 млн фунтов стерлингов
- Марк Кукурелья (Челси) – 51 млн фунтов стерлингов
- Калвин Филлипс (Манчестер Сити) – 42 млн фунтов стерлингов.
- Михаил Мудрик (Челси) – 88,5 млн фунтов стерлингов
- Джесси Лингард (Ноттингем Форрест) – бесплатно
10 - 🇸🇪— GOAL News (@GoalNews) May 23, 2023
8 - 🇨🇭
5 - 🇦🇷
2 - 🇧🇷
Living up to the hype in the Premier League can be tough 😬— GOAL News (@GoalNews) May 24, 2023
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