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Англия
24 мая 2023, 12:48 | Обновлено 24 мая 2023, 12:50
1626
3

Зинченко и Мудрик – в топ-5 лучших и худших трансферов сезона 2022/23 в АПЛ

Авторитетное издание GOAL составило рейтинги переходов в элите Англии

24 мая 2023, 12:48 | Обновлено 24 мая 2023, 12:50
1626
3
Зинченко и Мудрик – в топ-5 лучших и худших трансферов сезона 2022/23 в АПЛ
Twitter. Александр Зинченко и Михаил Мудрик

Британское авторитетное издание GOAL составило список самых лучших и худших трансферов сезона в АПЛ.

В топ-5 лучших переходов в элитном дивизионе Англии попал Александр Зинченко. Он занял 4-ю позицию. Первое место досталось Эрлингу Холанду.

Топ-5 лучших переходов сезона 2023/23 в АПЛ:

  1. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 51 млн фунтов стерлингов
  2. Габриэл Жезус (Арсенал) – 45 млн фунтов стерлингов
  3. Свен Ботман (Ньюкасл Юнайтед) – 35 млн фунтов стерлингов
  4. Александр Зинченко (Арсенал) – 32 млн фунтов стерлингов
  5. Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед) – 56 млн фунтов стерлингов.

В списке худших трансферов оказался украинец Михаил Мудрик. Вингер «Челси», также как и Зинченко, занял четвертое место.

Топ-5 худших переходов сезона 2022/23 в АПЛ:

  1. Ришарлисон (Тоттенхэм) – 60 млн фунтов стерлингов
  2. Марк Кукурелья (Челси) – 51 млн фунтов стерлингов
  3. Калвин Филлипс (Манчестер Сити) – 42 млн фунтов стерлингов.
  4. Михаил Мудрик (Челси) – 88,5 млн фунтов стерлингов
  5. Джесси Лингард (Ноттингем Форрест) – бесплатно
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рейтинг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ Эрлинг Холанд Габриэл Жезус Свен Ботман Александр Зинченко Лисандро Мартинес Ришарлисон Марк Кукурелья Калвин Филлипс Михаил Мудрик Джесси Лингард
Источник Goal.com
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Комментарии 3
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Remark
Мудрик - это второй Шева в Англии! Правда у Шевы хоть есть объяснение - он был на закате карьеры, но даже учитывая это все равно когда-никогда забивал! А его гол с правого фланга левой ногой в дальнюю девятку у меня до сих пор перед глазами. Просто красотища, а не гол!
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+1
Сергей Долина
Можно, только поздравить Шахтер. Втюхать такого игрока как Мудрик, который за год забивает по три мяча, за такие деньги, надо было суметь. Молодцы.
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+1
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