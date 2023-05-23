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  4. Зинченко – в топ-25 игроков сезона в АПЛ
Англия
23 мая 2023, 19:21 |
247
1

Зинченко – в топ-25 игроков сезона в АПЛ

Украинец попал в престижный рейтинг

23 мая 2023, 19:21 |
247
1
Зинченко – в топ-25 игроков сезона в АПЛ
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Известное издание FourFourTwo составило список из 25 сильнейших игроков АПЛ сезона 2022/2023. 16-е место в рейтинге занял украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко.

Топ-25 игроков сезона в АПЛ:

1. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

2. Мартин Эдегор (Арсенал)

3. Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)

4. Харри Кейн (Тоттенхэм)

5. Букайо Сака (Арсенал)

6. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

7. Каземиро (Манчестер Юнайтед)

8. Бруно Гимараес (Ньюкасл)

9. Джек Грилиш (Манчестер Сити)

10. Габриэл Мартинелли (Арсенал)

11. Родри (Манчестер Сити)

12. Мохамед Салах (Ливерпуль)

13. Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед)

14. Айвен Тоуни (Брентфорд)

15. Мигель Альмирон (Ньюкасл)

16. Александр Зинченко (Арсенал)

17. Жоэлинтон (Ньюкасл)

18. Габриэл Магальяэш (Арсенал)

19. Арон Ремдэйл (Арсенал)

20. Алексис Макаллистер (Брайтон)

21. Свен Ботман (Ньюкасл)

22. Каору Митома (Брайтон)

23. Ник Поуп (Ньюкасл)

24. Джеймс Мэддисон (Лестер)

25. Деклан Райс (Вест Хэм)

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Александр Зинченко Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Эрлинг Холанд Мартин Эдегор Маркус Рэшфорд FourFourTwo
Источник FourFourTwo
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Tasha19
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