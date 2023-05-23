Невилл не одобряет. Легенда Ливерпуля включил Зинченко в сборную сезона АПЛ
Джейми Каррагер отметил игру украинца в текущей кампании
Легендарный защитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джейми Каррагер отметил игру украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.
45-летний английский экс-футболист включил Зинченко в символическую сборную сезона 2022/23 АПЛ.
Помимо Каррагера свой выбор также сделал еще один известный в прошлом защитник Гари Невилл. В отличии от Джейми, Гари не поставил Александра в свою версию команды сезона. В целом эксперты сошлись только в выборе 6 игроков из 11.
Символическая сборная АПЛ по версии Каррагера:
Вратарь: Алиссон (Ливерпуль);
Защитники: Киран Триппьер (Ньюкасл), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Свен Ботман (Ньюкасл), Александр Зинченко (Арсенал);
Полузащитники: Мартин Эдегор (Арсенал), Родри (Манчестер Сити), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити);
Нападающие: Мохаммед Салах (Ливерпуль), Харри Кейн (Тоттенхэм), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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