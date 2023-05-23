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Англия
23 мая 2023, 11:42 | Обновлено 23 мая 2023, 11:50
307
0

Невилл не одобряет. Легенда Ливерпуля включил Зинченко в сборную сезона АПЛ

Джейми Каррагер отметил игру украинца в текущей кампании

23 мая 2023, 11:42 | Обновлено 23 мая 2023, 11:50
307
0
Невилл не одобряет. Легенда Ливерпуля включил Зинченко в сборную сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Легендарный защитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джейми Каррагер отметил игру украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

45-летний английский экс-футболист включил Зинченко в символическую сборную сезона 2022/23 АПЛ.

Помимо Каррагера свой выбор также сделал еще один известный в прошлом защитник Гари Невилл. В отличии от Джейми, Гари не поставил Александра в свою версию команды сезона. В целом эксперты сошлись только в выборе 6 игроков из 11.

Символическая сборная АПЛ по версии Каррагера:

Вратарь: Алиссон (Ливерпуль);

Защитники: Киран Триппьер (Ньюкасл), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Свен Ботман (Ньюкасл), Александр Зинченко (Арсенал);

Полузащитники: Мартин Эдегор (Арсенал), Родри (Манчестер Сити), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити);

Нападающие: Мохаммед Салах (Ливерпуль), Харри Кейн (Тоттенхэм), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).

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Гари Невилл Джейми Каррагер Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу символическая сборная
Источник Daily Mail
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