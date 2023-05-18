КАРРАГЕР: «Пока Пеп тренирует Сити, остальные в АПЛ играют за второе место»

Легендарный английский защитник Джейми Каррагер считает, что у «Манчестер Сити» нет и не будет равных в АПЛ, пока команде тренирует Пеп Гвардиола:

«В то время как «Ман Сити» приближается к треблу, остальная часть АПЛ сталкивается с неприятной реальностью. Пока Пеп Гвардиола тренирует «Сити», остальные играют за второе место.

«Сити» может выиграть третий титул подряд, если победит «Челси» на выходных. И любой логичный предсезонный прогноз будет строиться на том, что «горожане» возьмут четвертый титул подряд в 2024 году. Несмотря на вызов, брошенный «Арсеналом» в этом сезоне, никто даже не близок к «Сити», и сложно представить, что кто-нибудь сумеет это отставание за лето нивелировать.

Противники скажут, что главная причина доминирования – владелец «Сити», шейх Мансур. И сказать, что ресурсы Абу-Даби – это серьезный фактор и огромное преимущество, было бы преуменьшением.

Но это не отменяет того факта, что на поле мы видим реализацию видения Гвардиолы. Он создал команду, стабильно демонстрирующую качество, которого прежде мы не видели. Победа над «Реалом» – лишь последняя в серии захватывающих дух разгромов главных соперников».