Калинина – первая украинка после Свитолиной, которая вышла в финал WTA 1000

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) стала первой украинкой после Элины Свитолиной, которая вышла в финал турнира серии WTA 1000.

Калинина в полуфинале тысячника в Риме (Италия) обыграла Веронику Кудерметову (WTA 12) и теперь сыграет в матче за титул.

Свитолина за свою карьеру играла в финалах в городе Дубай, Торонто и дважды в Риме. Все 4 раза Элина становилась победительницей турниров.

Калинина впервые в карьере сыграет в финале на уровне турниров WTA 1000. Ангелина – теннисистка с самым низким рейтингом (47), которая вышла в финал Открытого чемпионата Италии, со времен Рафаэллы Реджи в 1985 году.

В поединке за титул в столице Италии Ангелина сыграет с Еленой Рыбакиной или Аленой Остапенко.

2 - Since the introduction of the format in 2009, Anhelina Kalinina is the second player from Ukraine to advance to a WTA-1000 final after Elina Svitolina. Pride.#IBI23 | @InteBNLdItalia @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/tbNpsUT6cD