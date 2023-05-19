Калинина – первая украинка после Свитолиной, которая вышла в финал WTA 1000
Ангелина сыграет в матче за трофей на супертурнире в Риме
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) стала первой украинкой после Элины Свитолиной, которая вышла в финал турнира серии WTA 1000.
Калинина в полуфинале тысячника в Риме (Италия) обыграла Веронику Кудерметову (WTA 12) и теперь сыграет в матче за титул.
Свитолина за свою карьеру играла в финалах в городе Дубай, Торонто и дважды в Риме. Все 4 раза Элина становилась победительницей турниров.
Калинина впервые в карьере сыграет в финале на уровне турниров WTA 1000. Ангелина – теннисистка с самым низким рейтингом (47), которая вышла в финал Открытого чемпионата Италии, со времен Рафаэллы Реджи в 1985 году.
В поединке за титул в столице Италии Ангелина сыграет с Еленой Рыбакиной или Аленой Остапенко.
2 - Since the introduction of the format in 2009, Anhelina Kalinina is the second player from Ukraine to advance to a WTA-1000 final after Elina Svitolina. Pride.#IBI23 | @InteBNLdItalia @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/tbNpsUT6cD— OptaAce (@OptaAce) May 19, 2023
1985 - Anhelina Kalinina is the lowest ranked player (#47) to reach the final at the Italian Open since Raffaella Reggi in 1985. Unpredictable.#IBI23 | @InteBNLdItalia @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/LwKP1euLuB— OptaAce (@OptaAce) May 19, 2023
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