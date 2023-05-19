Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина – первая украинка после Свитолиной, которая вышла в финал WTA 1000
WTA
19 мая 2023, 23:06 |
700
0

Калинина – первая украинка после Свитолиной, которая вышла в финал WTA 1000

Ангелина сыграет в матче за трофей на супертурнире в Риме

19 мая 2023, 23:06 |
700
0
Калинина – первая украинка после Свитолиной, которая вышла в финал WTA 1000
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) стала первой украинкой после Элины Свитолиной, которая вышла в финал турнира серии WTA 1000.

Калинина в полуфинале тысячника в Риме (Италия) обыграла Веронику Кудерметову (WTA 12) и теперь сыграет в матче за титул.

Свитолина за свою карьеру играла в финалах в городе Дубай, Торонто и дважды в Риме. Все 4 раза Элина становилась победительницей турниров.

Калинина впервые в карьере сыграет в финале на уровне турниров WTA 1000. Ангелина – теннисистка с самым низким рейтингом (47), которая вышла в финал Открытого чемпионата Италии, со времен Рафаэллы Реджи в 1985 году.

В поединке за титул в столице Италии Ангелина сыграет с Еленой Рыбакиной или Аленой Остапенко.

По теме:
Финалистка АО 2023. Определена соперница Калининой в финале турнира в Риме
Рыбакина – Остапенко. Кто сыграет с Калининой в Риме? Смотреть онлайн. LIVE
Ангелина КАЛИНИНА: «Надеюсь, даю немного положительных эмоций для Украины»
Ангелина Калинина Элина Свитолина WTA Рим Вероника Кудерметова
Источник Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Футбол | 19 мая 2023, 00:40 8
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ

Командам понадобилось дополнительное время для определения победителя пары

Украинское дерби в Швейцарии. Марченко сыграет с Сачко на турнире АТР 250
Теннис | 19 мая 2023, 22:10 0
Украинское дерби в Швейцарии. Марченко сыграет с Сачко на турнире АТР 250
Украинское дерби в Швейцарии. Марченко сыграет с Сачко на турнире АТР 250

Илья и Виталий встретятся в первом раунде отбора к соревнованиям в Женеве

Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Бокс | 19.05.2023, 06:25
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Футбол | 19.05.2023, 04:04
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Футбол | 19.05.2023, 21:55
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
18.05.2023, 18:42
Хоккей
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
18.05.2023, 16:56 2
Зимние виды
ЧМ по хоккею. Непростая победа Финляндии, 5 шайб Канады
ЧМ по хоккею. Непростая победа Финляндии, 5 шайб Канады
17.05.2023, 22:41 1
Хоккей
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
19.05.2023, 10:01 36
Футбол
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
18.05.2023, 05:46 27
Футбол
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
17.05.2023, 23:53 72
Футбол
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
18.05.2023, 06:06
Другие виды
Клопп обратился к руководству Ливерпуля с просьбой об одном трансфере
Клопп обратился к руководству Ливерпуля с просьбой об одном трансфере
17.05.2023, 17:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности