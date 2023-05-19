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  4. ВИДЕО. Как Калинина впервые вышла в финал WTA 1000, обыграв Кудерметову
WTA
19 мая 2023, 20:12 |
895
1

ВИДЕО. Как Калинина впервые вышла в финал WTA 1000, обыграв Кудерметову

Украинка в трех сетах выиграла у представительницы страны 404

19 мая 2023, 20:12 |
895
1
ВИДЕО. Как Калинина впервые вышла в финал WTA 1000, обыграв Кудерметову
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В пятницу, 19 мая, состоялся полуфинальный матч в нижней части турнирной сетки на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия) между украинской теннисисткой Ангелиной Калининой (WTA 47) и представительницей страны 404 Вероникой Кудерметовой (WTA 12).

Игра завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу украинки. Благодаря этой победе Ангелина впервые вышла в финал соревнований на уровне WTA 1000.

Это была третья встреча теннисисток. Ангелина выиграла 2-й поединок.

В матче за трофей на тысячнике в столице Италии украинка сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина – Алена Остапенко.

Хайлайты матча:

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Ангелина Калинина – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
видео Ангелина Калинина Вероника Кудерметова WTA Рим
Источник Sport.ua
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