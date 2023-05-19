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Лига чемпионов
19 мая 2023, 04:04 |
675
0

Италия будет представлена во всех финалах еврокубков

«Интер», «Рома» и «Фиорентина» проводят отличный сезон на евроарене

19 мая 2023, 04:04 |
675
0
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
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Три клуба из Серии А сыграют в финальных матчах всех трех еврокубков сезона 2022/23.

В матче за трофей Лиги чемпионов будет играть «Интер». «Нерадзурри» сразятся против английского «Манчестер Сити». Поединок состоится 10 июня в Стамбуле.

В финале Лиги Европы Италия будет представлена «Ромой». Подопечные Жозе Моуриньо встретятся с испанской «Севильей». Игра пройдет 31 мая в Будапеште.

В финальной игре Лиги конференций участие примет «Фиорентина». 7 июня в Праге «фиалкам» будет противостоять «Вест Хэм».

Три итальянских клуба впервые с сезона 1997/98 будут играть в финалах еврокубков. Тогда «Интер» встречался с «Лацио» в финале Кубка УЕФА, а «Ювентус» сражался с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

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Источник Sport.ua
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