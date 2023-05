Италия будет представлена во всех финалах еврокубков

Три клуба из Серии А сыграют в финальных матчах всех трех еврокубков сезона 2022/23.

В матче за трофей Лиги чемпионов будет играть «Интер». «Нерадзурри» сразятся против английского «Манчестер Сити». Поединок состоится 10 июня в Стамбуле.

В финале Лиги Европы Италия будет представлена «Ромой». Подопечные Жозе Моуриньо встретятся с испанской «Севильей». Игра пройдет 31 мая в Будапеште.

В финальной игре Лиги конференций участие примет «Фиорентина». 7 июня в Праге «фиалкам» будет противостоять «Вест Хэм».

Три итальянских клуба впервые с сезона 1997/98 будут играть в финалах еврокубков. Тогда «Интер» встречался с «Лацио» в финале Кубка УЕФА, а «Ювентус» сражался с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

Three Italian clubs are tearing it up in Europe this season!! 🇮🇹



What a showing! 🔥 pic.twitter.com/orjP4ffGMJ