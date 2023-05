Полуфинал Лиги Европы. Стартовые составы на матч Севилья – Ювентус

18 мая на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встретится с «Ювентусом».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени. В первой игре была зафиксирована ничья (1:1).

Стартовые составы на матч Севилья – Ювентус

Севилья: Боно, Навас, Баде, Гудель, Акуна, Ракитич, Фернандо, Окампос, Торрес, Хиль, Эн-Несири.

Ювентус: Щенсны, Данило, Гатти, Локателли, Бремер, Рабио, Фаджоли, Айлинг, Куадрадо, Ди Мария, Мойзе Кен.

Your #UEL 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 ⚔



⚪ 8️⃣ changes 🔄

🔴 Bono in goal 🇲🇦

⚪ Ocampos back from injury 💪 pic.twitter.com/5otV0bP84x