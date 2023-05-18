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Лига Европы
18 мая 2023, 20:55 | Обновлено 18 мая 2023, 22:02
233
0

Полуфинал Лиги Европы. Стартовые составы на матч Севилья – Ювентус

Старт поединка запланирован на 18 мая 22:00 по киевскому времени

18 мая 2023, 20:55 | Обновлено 18 мая 2023, 22:02
233
0
Полуфинал Лиги Европы. Стартовые составы на матч Севилья – Ювентус
ФК Ювентус

18 мая на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встретится с «Ювентусом».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени. В первой игре была зафиксирована ничья (1:1).

Стартовые составы на матч Севилья – Ювентус

Севилья: Боно, Навас, Баде, Гудель, Акуна, Ракитич, Фернандо, Окампос, Торрес, Хиль, Эн-Несири.

Ювентус: Щенсны, Данило, Гатти, Локателли, Бремер, Рабио, Фаджоли, Айлинг, Куадрадо, Ди Мария, Мойзе Кен.

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Ювентус Севилья Лига Европы стартовые составы Севилья - Ювентус
Источник Sport.ua
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