Полуфинал Лиги Европы. Стартовые составы на матч Севилья – Ювентус
Старт поединка запланирован на 18 мая 22:00 по киевскому времени
18 мая на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встретится с «Ювентусом».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени. В первой игре была зафиксирована ничья (1:1).
Стартовые составы на матч Севилья – Ювентус
Севилья: Боно, Навас, Баде, Гудель, Акуна, Ракитич, Фернандо, Окампос, Торрес, Хиль, Эн-Несири.
Ювентус: Щенсны, Данило, Гатти, Локателли, Бремер, Рабио, Фаджоли, Айлинг, Куадрадо, Ди Мария, Мойзе Кен.
Your #UEL 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 ⚔— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) May 18, 2023
⚪ 8️⃣ changes 🔄
🔴 Bono in goal 🇲🇦
⚪ Ocampos back from injury 💪 pic.twitter.com/5otV0bP84x
🚨 Your ⚪️⚫️#SEVJUV Starting XI ⤵️#UEL pic.twitter.com/vK2qkSueK2— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) May 18, 2023
📋 Your starting XIs 📋— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 18, 2023
Strongest team here is ________#UEL
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