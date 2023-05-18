18 мая на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встретится с «Ювентусом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени. –

Севилья

Клуб лишился в этой темпораде статуса 4-й футбольной силы в Испании, которую столь кропотливо выстраивал Лопетеги в прошлые годы. Те заслуги не спасли Юлена, который был уволен после провального старта. Да и его первый преемник, Сампаоли, всех ожиданий не оправдал. Окончательно игра Белой Андалусии наладилась только при нынешнем тренере, Мендилибаре. Но он пришел только в апреле, так что, при всех проблемах, команда банально не успеет подняться выше 7-й позиции, да и на нее шансы невысоки. Тем важнее добиться победы, очередной уже, в Лиге Европы. Нужно сказать, что расписание в плей-офф у нервьоненсе сложнейшее. Еще при предыдущем наставнике выбили ПСВ с Фенербахче. А уже с Хосе Луисом сенсационно, пропустив дважды к середине 1-го тайма, в итоге выставили Манчестер Юнайтед. В Турине тоже могла быть вполне заслуженная победа, но в итоге ограничились ничьей.

Ювентус

Команда проводит достаточно противоречивый сезон. Даже в Серии А пока что ничего не понятно. Да, 15-очковый штраф отменили, но на этом фоне Старая Синьора наломала дров сама и поставила под вопрос финиш в топ-4 итоговой турнирной таблицы. В то же время были 0:1 в ответном полуфинале с Интером, чем закончилась борьба за кубок страны. Остается только Лига Европы, куда итальянцы бесславно вылетели, проиграв 5 матчей осенью в групповом этапе Лиги чемпионов. Сначала в менее рейтинговом турнире клуб не испытывал проблем, обыграв без особенных вопросов и Нант, и Фрайбург. А вот со Спортинг повезло: вымучили победу 1:0 дома при преимуществе гостей, потом устояли на ничью в Лиссабоне. На прошлой неделе пришлось дома отыгрываться, и это получилось с трудом: сровняли на 97-й минуте, причем не без фарта.

Статистика личных встреч

До этого вся история противостояний известных команд свелась ко встречам на групповом этапе Лиги чемпионов в 2015-м и 2016-м годах. Тогда Ювентус обеспечил себе преимущество: пара побед при единственном поражении и ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в упорную борьбу при небольшом преимуществе хозяев. Ставим на Ювентус при форе 0 (коэффициент - 1,8).