Лига Европы19 мая 2023, 01:50 | Обновлено 19 мая 2023, 02:03
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Севилья – Ювентус – 2:1 (д.в.) Драматичный овертайм. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги Европы
19 мая 2023, 01:50 | Обновлено 19 мая 2023, 02:03
491
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18 мая в 22:00 на «Рамон Санчес Писхуан» проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречается с «Ювентусом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первой игре была зафиксирована ничья (1:1). Во втором матче победила Севилья в овертайме (2:1).
Севилья – Ювентус – 2:1 (д.в). Драматичный овертайм. Видео голов и обзор
События матча
95’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Саес Сусо (Севилья).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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