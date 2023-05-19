18 мая в 22:00 на «Рамон Санчес Писхуан» проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречается с «Ювентусом».

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В первой игре была зафиксирована ничья (1:1). Во втором матче победила Севилья в овертайме (2:1).

Севилья – Ювентус – 2:1 (д.в). Драматичный овертайм. Видео голов и обзор