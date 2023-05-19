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Лига Европы
Проходит дальше Севилья
18.05.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
19 мая 2023, 01:50 | Обновлено 19 мая 2023, 02:03
491
0

Севилья – Ювентус – 2:1 (д.в.) Драматичный овертайм. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги Европы

19 мая 2023, 01:50 | Обновлено 19 мая 2023, 02:03
491
0
Севилья – Ювентус – 2:1 (д.в.) Драматичный овертайм. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая в 22:00 на «Рамон Санчес Писхуан» проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречается с «Ювентусом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой игре была зафиксирована ничья (1:1). Во втором матче победила Севилья в овертайме (2:1).

Севилья – Ювентус – 2:1 (д.в). Драматичный овертайм. Видео голов и обзор

События матча

95’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Саес Сусо (Севилья).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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Ювентус Севилья Лига Европы Севилья - Ювентус видео голов и обзор Душан Влахович Сусо Эрик Ламела
Источник Sport.ua
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