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Лига Европы
Проходит дальше Севилья
18.05.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 1
Ювентус
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Лига Европы
19 мая 2023, 00:40 | Обновлено 19 мая 2023, 00:42
784
2

Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ

Командам понадобилось дополнительное время для определения победителя пары

19 мая 2023, 00:40 | Обновлено 19 мая 2023, 00:42
784
2
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига Европы УЕФА. Полуфинал. Ответный матч.

«Севилья» – «Ювентус» - 2:1 (первый матч – 1:1)

Сусо, 71, Ламела, 95 – Влахович, 65

Акунья, 57, Сусо, 118, Монтиэль, 120+4 – Кин, 11, Данило, 105, Миретти, 117, Паредес, 118

Акунья, 115 (второе предупреждение)

«Севилья»: Буну – Акунья, Гудель, Баде, Навас (Гомес, 106) – Ракитич, Фернандо – Хиль (Монтиэль, 99), Торрес (Сусо, 61, Рекик, 118), Окампос (Ламела, 70) – Эн-Несири.

«Ювентус»: Щесны – Гатти, Бремер, Данило – Илинг (Костич, 85), Фаджоли (Паредес, 41), Локателли (Миретти, 86), Рабьо, Куадрадо (Милик, 106) – Ди Мария (Кьеза, 64) – Кин (Влахович, 64).

Арбитр: Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды).

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания).

Удары (в створ): 29 (11) – 17 (7)
Угловые: 18 – 9
Оффсайды: 0 – 1.

СЕВИЛЬЯ - ЮВЕНТУС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Ювентус Севилья Лига Европы Севилья - Ювентус отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Octopus
3 итальянские команды в финалах еврокубков.
Суперуспешный год для Италии, до второго места в рейтинге УЕФА осталось 4 очка.
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+1
InterVsWorld
наконец-то Севилья или Моуриньо проиграют в финале, а хотелось бы чтобы в кое-то веки зарулил финал Ливеркузен или Юве, но для этого 100% факта нужно чтобы на друг друга вышли сегодня, НО !!
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0
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