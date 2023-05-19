Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Командам понадобилось дополнительное время для определения победителя пары
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига Европы УЕФА. Полуфинал. Ответный матч.
«Севилья» – «Ювентус» - 2:1 (первый матч – 1:1)
Сусо, 71, Ламела, 95 – Влахович, 65
Акунья, 57, Сусо, 118, Монтиэль, 120+4 – Кин, 11, Данило, 105, Миретти, 117, Паредес, 118
Акунья, 115 (второе предупреждение)
«Севилья»: Буну – Акунья, Гудель, Баде, Навас (Гомес, 106) – Ракитич, Фернандо – Хиль (Монтиэль, 99), Торрес (Сусо, 61, Рекик, 118), Окампос (Ламела, 70) – Эн-Несири.
«Ювентус»: Щесны – Гатти, Бремер, Данило – Илинг (Костич, 85), Фаджоли (Паредес, 41), Локателли (Миретти, 86), Рабьо, Куадрадо (Милик, 106) – Ди Мария (Кьеза, 64) – Кин (Влахович, 64).
Арбитр: Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды).
Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания).
Удары (в створ): 29 (11) – 17 (7)
Угловые: 18 – 9
Оффсайды: 0 – 1.
СЕВИЛЬЯ - ЮВЕНТУС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 26°C
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