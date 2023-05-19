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18.05.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 1
Ювентус
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Лига Европы
19 мая 2023, 03:45 |
305
0

Тренер Севильи: «Мы выбили 2 великих клуба. Мы заслуженно вышли в финал»

Хосе Луис Мендилибар прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы

19 мая 2023, 03:45 |
305
0
Тренер Севильи: «Мы выбили 2 великих клуба. Мы заслуженно вышли в финал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Мендилибар

В четверг, 18 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между клубами «Севилья» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды после дополнительного времени.

В первой встречи в Италии соперники сыграли вничью 1:1. По сумме двух поединков в финал Лиги Европы вышла «Севилья», которая сыграет против «Ромы» в матче за трофей.

После окончания матча главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал успех команды:

«Я прибыл в «Севилью», чтобы сделать все возможное, и пока все идет хорошо. Мы выбили два великих клуба, «Юнайтед» и «Юве», и мы сыграем в Будапеште против другой великой команды и другого великого тренера. Люди не ожидали, что мы со штабом сделаем что-то подобное, когда мы приехали сюда, но мы добились этого. Мы заслуженно вышли в финал.

Мы доминировали в матче, но «Ювентус» вышел вперед, и показалось, что они сделали все что нужно. Затем мы сравняли счет, и это окрылило нас.

Мы будем играть против отличной команды и против тренера, который много лет занимается футболом, как и я, но он всегда выигрывает то, что я не выигрывал так часто».

Полузащитник «Севильи» Эрик Ламела:

«Что еще я могу попросить? Это невероятно. У нас было сложное начало сезона, и посмотрите, где мы сейчас. Когда я забивал гол, мне приходило в голову множество вещей: хорошие времена, плохие времена – это был уникальный момент, который оставил меня в эйфории. Теперь мы в одном шаге от трофея, и это отличная возможность».

Защитник «Севильи» Хесус Навас:

«Это безумие, это невозможно описать. Команда и эти болельщики отдали все. Их стойкость и мужество были замечены. Быть в этом финале невероятно».

События матча

95’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Саес Сусо (Севилья).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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Хосе Луис Мендилибар Хесус Навас Эрик Ламела пресс-конференция Севилья Ювентус Севилья - Ювентус Лига Европы
Источник УЕФА
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