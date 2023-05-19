Тренер Севильи: «Мы выбили 2 великих клуба. Мы заслуженно вышли в финал»

В четверг, 18 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между клубами «Севилья» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды после дополнительного времени.

В первой встречи в Италии соперники сыграли вничью 1:1. По сумме двух поединков в финал Лиги Европы вышла «Севилья», которая сыграет против «Ромы» в матче за трофей.

После окончания матча главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал успех команды:

«Я прибыл в «Севилью», чтобы сделать все возможное, и пока все идет хорошо. Мы выбили два великих клуба, «Юнайтед» и «Юве», и мы сыграем в Будапеште против другой великой команды и другого великого тренера. Люди не ожидали, что мы со штабом сделаем что-то подобное, когда мы приехали сюда, но мы добились этого. Мы заслуженно вышли в финал.

Мы доминировали в матче, но «Ювентус» вышел вперед, и показалось, что они сделали все что нужно. Затем мы сравняли счет, и это окрылило нас.

Мы будем играть против отличной команды и против тренера, который много лет занимается футболом, как и я, но он всегда выигрывает то, что я не выигрывал так часто».

Полузащитник «Севильи» Эрик Ламела:

«Что еще я могу попросить? Это невероятно. У нас было сложное начало сезона, и посмотрите, где мы сейчас. Когда я забивал гол, мне приходило в голову множество вещей: хорошие времена, плохие времена – это был уникальный момент, который оставил меня в эйфории. Теперь мы в одном шаге от трофея, и это отличная возможность».

Защитник «Севильи» Хесус Навас:

«Это безумие, это невозможно описать. Команда и эти болельщики отдали все. Их стойкость и мужество были замечены. Быть в этом финале невероятно».