В четверг, 18-го мая, состоится ответный поединок полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся андалузская «Севилья» и туринский «Ювентус». Матч пройдет в Севилье (Испания), на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан», начало в 22:00.

Отвратительную игру перед родной публикой провел неделю назад коллектив Массимилиано Аллегри и лишь чудом не проиграл (1:1). Особого времени на исправление ситуации у туринского «Ювентуса» не было, поэтому в гости к «Севилье» он поедет ровно с такими же рисками, как и когда-то «Манчестер Юнайтед». Чем это завершилось тогда, знает вся футбольная Европа (разгром 3:0), но к чему приведет сейчас – не знает никто. Станет ли Хосе Луис Мендилибар продолжателем победных традиций андалузского коллектива в этом турнире?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Севилья» – «Ювентус», за которой можно следить в украинской версии сайта.