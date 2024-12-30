ШАРАН: «Выступление наших клубов в еврокубках – главное разочарование»

Один из самых опытных представителей нашей тренерской общественности, экс-главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился со Sport.ua мнениями о футбольных событиях уходящего года.

- Что бы отметили в первую очередь?

- К положительным в 2024 году отнес бы два события, которые запомнились больше всего. Первая – это выступление в Лиге наций, где наша национальная сборная вышла из группового этапа, а вторая – дебют Украины в Олимпийских Играх.

– Национальная сборная вас больше разочаровала или порадовала?

– Можно сказать, 50 на 50. Ведь не было стабильности. И все же главное – это концовка. А она была проведена на хорошем уровне и, слава Богу, Украина вышла в плей-офф и в следующем году будет бороться за попасть выше. А что касается разочарований, то это неудачное выступление на чемпионате Европы в Германии. Все мы надеялись на достойное выступление нашей главной команды, но, к сожалению, не получилось. Все решила игра с Румынией. Потому и есть разочарование.

– Из всех участников, которые в нынешнем году стартовали в еврокубковых турнирах, двое – «Полесье» и «Кривбасс» сошли с дистанции досрочно, а один – «Днепр-1» вообще прекратил свое существование. Еще двое – «Динамо» и «Шахтер» продолжают играть, однако не так, как всем хотелось бы.

– Да, конечно. Выступление наших клубов в еврокубках – это, пожалуй, самое главное разочарование на клубном уровне. Это касается всех команд без исключения. Но есть объективные причины. Нашим командам было тяжело, ведь во время войны проблемой стала логистика. Да и наш чемпионат из-за безвременья переживает не лучшие времена, в связи с чем его уровень топчется на месте. Команды выровнялись и это не могло не отразиться в еврокубковых турнирах.

- Если брать наши внутренние соревнования, чтобы отметили в первую очередь?

– Выросла конкуренция в борьбе за медали. Все поняли, что против «Шахтера» и «Динамо» можно спокойно играть и добиваться положительных результатов, даже побед. Следует констатировать, что наш чемпионат по сравнению с прошлым годом, к сожалению, по своему уровню не повысился. А напротив – нельзя определить явного лидера. «Динамо» в осенней части нынешнего сезона выглядело ярче и более стабильно играло на результат. Еще мне понравилась на этом состязании «Александрия». Я почти за всеми ее домашними матчами наблюдал на стадионе Ника, и могу сказать, что игра команды мне импонирует. В концовке значительно добавил «Кривбасс», что тоже нельзя не отметить. Ведь в начале чемпионата на результатах криворожцев сказывались выступления в Лиге Европы. Но потом команда прибавила и набрала те очки, которые планировала перед чемпионатом. Поэтому «Кривбасс» находится на той позиции, на которой должен находиться на данном этапе.

- Еще полтора года назад было много скептических высказываний по поводу выступления «Александрии» в весенней части сезона-2022/23, когда команда 11 раз сыграла вничью в 17 матчах. На что могут рассчитывать александрийцы в нынешнем чемпионате и что бы сказали о работе Руслана Ротаня?

- Что касается итога чемпионата, трудно сказать, ведь многое будет зависеть от зимнего антракта: кого из футболистов «Александрия» возьмет, а кого продаст. Поэтому, конечно, непросто что-то прогнозировать. Могу сказать, что президентом клуба была правильно избранная политика. Имею в виду, что взяли нужных игроков. Они хоть и не молодые, но опытные. На мой взгляд, этим и объясняется положительный результат Александрии. А еще александрийцы отошли от футбола, прозванного «Ротань-style». Команда стала действовать более прагматично, больше играть вперед. Да и в защите был наведен порядок, и не было таких пропущенных мячей, которые мы видели в прошлом чемпионате – особенно в концовках поединков. За нынешней игрой «Александрии» интересно было смотреть.

- Похоже, что «Александрия» относится к категории команд, которые вас приятно удивляли. А кто в чемпионате Украины разочаровал?

– Это не одна команда. В этот список входит черкасский ЛНЗ, который летом сменил тренера, но имея стабильные финансовые условия результата так и не достиг. Это кузнечный «Колос» и полтавская «Ворскла». От этих трех клубов ожидалось, что все они будут демонстрировать стабильную игру и будут находиться в турнирной таблице выше, чем оказалось на сегодняшний день.

- Кого бы занесли в тройку лучших игроков УПЛ?

- Наверное, прежде всего выделил бы игрока «Шахтера» Георгия Судакова. Он провел осенний период более стабильно, даже невзирая на то, что играл практически без замен. Следует учитывать и то, что молодой человек выступал еще и в еврокубковом турнире и в матчах за национальную сборную. Хотя критики в адрес Судакова было достаточно. И все же он футболист хорошего уровня, да и коэффициент полезного действия у него неплохой. Вторым бы поставил бразильского легионера «Александрии» Безерру. Это креативный игрок, у которого хороший дриблинг и не боится идти в обыгрывание. Умеет он и решать ход поединка, который совершал в трех-четырех турах. Для нашего чемпионата, по-моему, бразилец - игрок высокого уровня. А что касается третьего места, то на него у меня сразу же два претендента – это два представителя житомирского «Полесья» Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк.

- Каким, на ваш взгляд, может быть развитие событий по допинговому делу Михаила Мудрика?

– Ой, трудно сказать. Если соответствующие структуры, которые будут определять результаты повторного допинг-теста, подтвердят наличие запрещенного препарата, то для всех это станет шоком. Как для Челси, так и для сборной Украины. Потому что за Мудриком все следили, болели и ждали от него прогресса. Так что если в этой ситуации произойдет хуже всего, то это будет трагедия. Четыре года не играть – это вообще! В такой период в его судьбе может произойти все что угодно – как потеря квалификации, так и наоборот. Можно заиграть еще лучше, чему достаточно примеров. Вдруг Мудрик через четыре года заиграет так, как никто даже не будет ожидать – мудрее, взвешеннее, эффективнее. Впрочем, не хотелось бы, чтобы дело дошло до дисквалификации вообще. Или чтобы срок хотя бы был меньше. Но как бы то ни было, а даже если предположить четырехлетнюю дисквалификацию, Мудрик такой парень, что опускать руки не станет. По крайней мере, насколько мне известно от характеризующих его людей.

– Какие ваши ближайшие личные планы?

- Чтобы я через месяц мог ходить без костылей (осенью Владимир Шаран перенес сложную операцию на ноге – прим. авт.). Это самый главный мой план. А дальше, как говорят в Одессе, «будем посмотреть». Если говорить в общем, то хочется встретить Новый год, поздравить всех с этим праздником и пожелать скорейшего наступления мира. И, конечно, чтобы все были здоровы. А еще очень хочется дождаться того момента, когда на трибунах наших стадионов не будет зрительских ограничений. Чтобы люди могли спокойно прийти на футбол, болеть за свою команду и радоваться хорошей игре и забитым мячам. Будем верить, что 2025 станет счастливым для Украины.