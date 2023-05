Дубль Джонса. Ливерпуль разгромил Лестер и приблизился к топ-4, зоне ЛЧ

Вечером 15 мая состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» уступил «Ливерпулю» (0:3).

В первом тайме Кертис Джонс забил два гола за три минуты (33 и 36 мин). Во втором тайме отличился Трент Александер-Арнольд.

Мохамед Салах сделал три голевых передачи! Команда Юргена Клоппа одержала седьмую победу подряд в АПЛ.

Ливерпуль, разгромив Лестер, приблизился к топ-4, зоне попадания в Лигу чемпионов.

Топ-8 АПЛ: Ман Сити (85), Арсенал (81), Ньюкасл, Ман Юнайтед (по 66), Ливерпуль (65), Брайтон (58), Тоттенхэм, Астон Вилла (по 57).

АПЛ. 36-й тур, 15 мая

Лестер – Ливерпуль – 0:3

Голы: Джонс, 33, 36, Александер-Арнольд, 71.

Лестер: Иверсен, Рикарду Перейра (Томас, 67), Эванс (Суттар, 89), Фас, Кастань, Ндиди (Дака, 61), Тилеманс, Мэддисон, Сумаре, Барнс (Тете, 61), Варди.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 74), Фабиньо, Джонс (Карвалью, 84), Салах (Эллиотт, 88), Диас (Диогу Жота, 74), Гакпо.

Предупреждения: Рикарду Перейра, 53, Томас, 90+1 – Конате, 86.

Турнирная таблица АПЛ

Видеообзор матча

Seven wins on the spin 🙌#LEILIV pic.twitter.com/dIRQXOEVku