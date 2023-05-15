Дубль Джонса. Ливерпуль разгромил Лестер и приблизился к топ-4, зоне ЛЧ
Команда Клоппа одержала 7-ю победу подряд, Салах сделал три ассиста
Вечером 15 мая состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» уступил «Ливерпулю» (0:3).
В первом тайме Кертис Джонс забил два гола за три минуты (33 и 36 мин). Во втором тайме отличился Трент Александер-Арнольд.
Мохамед Салах сделал три голевых передачи! Команда Юргена Клоппа одержала седьмую победу подряд в АПЛ.
Ливерпуль, разгромив Лестер, приблизился к топ-4, зоне попадания в Лигу чемпионов.
Топ-8 АПЛ: Ман Сити (85), Арсенал (81), Ньюкасл, Ман Юнайтед (по 66), Ливерпуль (65), Брайтон (58), Тоттенхэм, Астон Вилла (по 57).
АПЛ. 36-й тур, 15 мая
Лестер – Ливерпуль – 0:3
Голы: Джонс, 33, 36, Александер-Арнольд, 71.
Лестер: Иверсен, Рикарду Перейра (Томас, 67), Эванс (Суттар, 89), Фас, Кастань, Ндиди (Дака, 61), Тилеманс, Мэддисон, Сумаре, Барнс (Тете, 61), Варди.
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 74), Фабиньо, Джонс (Карвалью, 84), Салах (Эллиотт, 88), Диас (Диогу Жота, 74), Гакпо.
Предупреждения: Рикарду Перейра, 53, Томас, 90+1 – Конате, 86.
Турнирная таблица АПЛ
Видеообзор матча
Seven wins on the spin 🙌#LEILIV pic.twitter.com/dIRQXOEVku— Liverpool FC (@LFC) May 15, 2023
Full-time.#LEILIV pic.twitter.com/GxS8u5Us7c— Leicester City (@LCFC) May 15, 2023
События матча
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