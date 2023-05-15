15 мая на «Кинг Пауэр» пройдет матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лестер» встретится с «Ливерпулем». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Лестер

Команда провела несколько неплохих лет под руководством Брендана Роджерса. Но уже в прошлом сезоне было заметно, насколько ухудшились результаты, правда, многие связывают это не только с работой наставника, сколько со сменой владельца после трагической смерти предыдущего. В любом случае, лисы не смогли вернуться на прежний уровень. Все, что получилось у менеджера из Северной Ирландии - это вывести своих подопечных из спада на старте. Но после нового, еще более глухого пике с тренером расстались. Преемник, Дин Смит, начинал с поражения, но там и в противниках был Манчестер Сити. С более простыми оппонентами клуб набирал очки. Вулверхэмптон и вовсе обыграли, с Лидсом и Эвертоном фиксировали ничьи. Вот только в прошлом туре уже было поражение немотивированному Фулхэму, 3:5.

Ливерпуль

Клуб лихорадочно пробует вытащить сезон. Он получился неудачным на всех направлениях. Ну разве что Суперкубок смогли взять, еще прошлым летом обыграв там Манчестер Сити. Больше никаких новых серьезных поводов для радости и гордости красные не предоставили. Они рано вылетели из обоих кубков и Лиги Чемпионов, еще и проиграв в последнем 2:5 дома мадридскому Реалу. Да и в АПЛ, похоже, смирились с провалом, и даже готовились провести год без еврокубков. Но с середины апреля мерсисайдцы преобразились, начали побеждать всех подряд. 1:0 с Брентфордом стали уже 6-й победой кряду для подопечных Клоппа. А ведь так еще остаются шансы вытолкнуть из топ-4 притормозивший Манчестер Юнайтед...

Статистика личных встреч

В 2021-м году Лестер выиграл оба поединка в рамках Премьер-Лиги, а в кубке уступили только в серии пенальти. Но в 2022-м Ливерпуль оказался сильнее и в феврале, и в декабре.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Нет, победа нужна обоим, но красные на кураже - ставим на победу гостей (коэффициент - 1,62).