В понедельник, 15 мая, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Лестер» и «Ливерпуль».

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Лестер» в таблице АПЛ занимает 19-е место с 30 очками. «Лисам» грозит вылет в Чемпионшип. От спасительной 17-й позиции они отстают на два очка.

У «Ливерпуля» пятая позиция при 62 пунктах. Мерсисайдцы стремятся быть в топ-4. Пока они отстают от «Манчестер Юнайтед», который замыкает квартет, на четыре очка.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Лестер – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция