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Чемпионат Англии
Лестер
15.05.2023 22:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 мая 2023, 10:16 | Обновлено 15 мая 2023, 10:23
52
1

Лестер – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра состоится 15 мая в 22:00 по киевскому времени

15 мая 2023, 10:16 | Обновлено 15 мая 2023, 10:23
52
1
Лестер – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 15 мая, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Лестер» и «Ливерпуль».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Лестер» в таблице АПЛ занимает 19-е место с 30 очками. «Лисам» грозит вылет в Чемпионшип. От спасительной 17-й позиции они отстают на два очка.

У «Ливерпуля» пятая позиция при 62 пунктах. Мерсисайдцы стремятся быть в топ-4. Пока они отстают от «Манчестер Юнайтед», который замыкает квартет, на четыре очка.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Лестер – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Лестер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
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Источник Sport.ua
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rozalievka
Лестер хочет выиграть Чемпионшип!! Ливерпуль сегодня поможет ему немного в этом...
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