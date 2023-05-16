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15.05.2023 22:00 – FT 0 : 3
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16 мая 2023, 04:50 |
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Юрген КЛОПП: «Мы квалифицировались в ЛЕ. Месяц назад могли только мечтать»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу в матче с «Лестером»

16 мая 2023, 04:50 |
666
0
Юрген КЛОПП: «Мы квалифицировались в ЛЕ. Месяц назад могли только мечтать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В понедельник, 15 мая, состоялся матч 36-го тура АПЛ между клубами «Лестер» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

После завершения поединка главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своих подопечных:

«Примерно минут пятнадцать мы разбирались с тем, как нужно построить игру, и мне очень понравилось то, что мы сделали потом – почти идеальная игра, уверенная и очень важная для нас победа. А также невероятные забитые мячи – сенсационный первый гол, отличный второй гол, причем должны были забить и сразу же после него. Третий гол уже был похож на рутину, но я обожаю это! Я действительно очень счастлив. Возможно, минут двадцать, с 55-й по 75-ю, были даже более открытыми, чем бы мне хотелось. Мы изменили довольно много вещей, теперь просто нужно играть в другом ритме. А также должны чаще реализовывать стандарты – сегодня только со штрафных должны были забить три мяча.

Теперь мы можем бить по воротам не только фронтально, но и с обоих флангов. Так что, вероятность того, что забьем из таких ситуаций, повышается – это наши лучшие штрафные в сезоне. Мы досрочно квалифицировались в Лигу Европы, о чем и не мечтали полтора месяца назад. Но пока что это все, что можем сделать, и должны делать свою работу. Не думаю, что сможем попасть в Лигу чемпионов – мы не были настолько хороши и последовательны в этом сезоне, как конкуренты. Смотрю их матчи и понимаю, насколько много качества у них, хотя они бы предпочли, чтобы мы проиграли. А Дэвид Мойес счастлив, теперь его «Вест Хэм» теперь может спокойно готовиться к полуфиналу Лиги конференций. Хотя и у меня аналогичная мысль – если конкуренты оступятся, то мы должны этим воспользоваться и запрыгнуть в первую четверку.

Должны быть уверены, что готовы к этому. Будет очень обидно, если мы в этом случае не воспользуемся своим шансом. Хотя не знаю, победим ли в двух матчах – «Астон Вилла» борется за попадание в Лигу Европы, Унаи Эмери проделал чертовски хорошую работу, легко нам точно не будет».

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль).
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Лестер Ливерпуль Лестер - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пресс-конференция Юрген Клопп
Источник BBC
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