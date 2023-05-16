Вечером 15 мая состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» уступил «Ливерпулю» (0:3).

В первом тайме Кертис Джонс забил два гола за три минуты (33 и 36 мин). Во втором тайме отличился Трент Александер-Арнольд.

Мохамед Салах сделал три голевых передачи! Команда Юргена Клоппа одержала седьмую победу подряд в АПЛ.

Ливерпуль, разгромив Лестер, приблизился к топ-4, зоне попадания в Лигу чемпионов.

АПЛ. 36-й тур, 15 мая

Лестер – Ливерпуль – 0:3

Голы: Джонс, 33, 36, Александер-Арнольд, 71.

Видеообзор матча