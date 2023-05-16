Лестер – Ливерпуль – 0:3. Три ассиста Салаха. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 36-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 15 мая состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» уступил «Ливерпулю» (0:3).
В первом тайме Кертис Джонс забил два гола за три минуты (33 и 36 мин). Во втором тайме отличился Трент Александер-Арнольд.
Мохамед Салах сделал три голевых передачи! Команда Юргена Клоппа одержала седьмую победу подряд в АПЛ.
Ливерпуль, разгромив Лестер, приблизился к топ-4, зоне попадания в Лигу чемпионов.
АПЛ. 36-й тур, 15 мая
Лестер – Ливерпуль – 0:3
Голы: Джонс, 33, 36, Александер-Арнольд, 71.
Видеообзор матча
События матча
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