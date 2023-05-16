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Чемпионат Англии
Лестер
15.05.2023 22:00 – FT 0 : 3
Ливерпуль
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Англия
16 мая 2023, 00:55 | Обновлено 16 мая 2023, 00:59
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Лестер – Ливерпуль – 0:3. Три ассиста Салаха. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 36-го тура Английской Премьер-лиги

16 мая 2023, 00:55 | Обновлено 16 мая 2023, 00:59
80
0
Лестер – Ливерпуль – 0:3. Три ассиста Салаха. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 мая состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» уступил «Ливерпулю» (0:3).

В первом тайме Кертис Джонс забил два гола за три минуты (33 и 36 мин). Во втором тайме отличился Трент Александер-Арнольд.

Мохамед Салах сделал три голевых передачи! Команда Юргена Клоппа одержала седьмую победу подряд в АПЛ.

Ливерпуль, разгромив Лестер, приблизился к топ-4, зоне попадания в Лигу чемпионов.

АПЛ. 36-й тур, 15 мая

Лестер – Ливерпуль – 0:3

Голы: Джонс, 33, 36, Александер-Арнольд, 71.

Видеообзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль).
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Ливерпуль Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Лестер видео голов и обзор Трент Александер-Арнольд Лестер - Ливерпуль Кертис Джонс
Источник Sport.ua
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